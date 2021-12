Vince Gill et Mickey Guyton chantent une nouvelle ballade pour le biopic de Kurt Warner

Vince Gill et Mickey Guyton sont unis dans une chanson sur un nouveau morceau du film American Underdog de Lionsgate : The Kurt Warner Story. « L’amour change tout » est tiré du film mettant en vedette Zachary Levi, Anna Paquin et Dennis Quaid, qui sort en salles aux États-Unis le jour de Noël.

La ballade (ni une reprise du grand succès britannique de Michael Ball de Aspects of Love ni du précédent hit britannique de Climie Fisher) est tirée du biopic du quarterback Warner, vainqueur du Super Bowl, et de son histoire d’amour avec sa femme Brenda jouée par Paquin. Le morceau de MCA Nashville, sorti aujourd’hui (17), est produit par Robert Deaton.

Gill a déclaré à Billboard que l’enregistrement répondait à une de ses ambitions. « Je me souviens de la première fois que j’ai entendu Mickey chanter lors d’un événement de l’industrie », a-t-il déclaré. «Je suis allé me ​​présenter et lui ai dit qu’un jour nous chanterions ensemble parce que j’aimais vraiment sa voix. Enfin, c’est devenu réalité. Cette grande chanson de Tom Douglas est meilleure parce qu’elle en fait partie. J’ai hâte de voir ce film parce que je suis un grand dingue de sport et je pense beaucoup à Kurt.

Guyton, pour sa part, déclare au magazine : « J’ai toujours été un grand fan de Vince. Au-delà de sa voix et de sa musicalité incroyables, personne n’a plus envie de redonner à la communauté et d’élever les gens comme Vince. Pour lui, me demander d’être sur ‘Love Changes Everything’ et de travailler avec lui sur une si belle chanson était tellement spécial.

Deaton déclare : « Quand j’ai vu le film pour la première fois, j’ai su que ce devait être une chanson spéciale. Cela ne pouvait pas être une chanson d’amour au sens traditionnel du terme dans la mesure où l’histoire de la Warner est bien plus que cela. Ce à quoi je ne pouvais pas m’empêcher de penser, c’est que si Kurt et Brenda ne s’étaient pas rencontrés, je crois vraiment que leur vie et celle du fils de Brenda, Zachary, auraient été totalement différentes.

« C’est au-delà du football », poursuit le producteur. «Pour moi, c’était l’histoire de trois personnes qui, par le destin, ont changé leur vie. L’amour de Kurt pour Brenda et son fils est ce qui pour moi a été le catalyseur pour que Kurt n’abandonne jamais. Dans le vrai sens du terme, l’amour a tout changé.