“Vince McMahon bave” alors que le médaillé d’or olympique de lutte Gable Steveson est un croisement entre Brock Lesnar et Kurt Angle alors qu’un accord avec la WWE se profile

L’Américain Gable Steveson a remporté l’or olympique en lutte libre cet été et a le monde à ses pieds.

Steveson n’a que 21 ans, six pieds un et 260 livres et la machine de lutte est originaire de l’Université du Minnesota, tout comme Brock Lesnar.

.

Gable Steveson a le monde à ses pieds

Tout comme la Bête incarnée, il a également remporté le titre des poids lourds de la division 1 de la NCAA.

Mais remporter l’or olympique fait également de lui le médaillé d’or olympique de 1996 et membre du Temple de la renommée de la WWE, Kurt Angle.

Angle pense que Vince McMahon bave à la perspective de signer Steveson.

“Je pensais à la WWE, Vince McMahon bave en ce moment”, a déclaré Angle. «Je pense que ce gamin, je pense qu’il va continuer à lutter en amateur pendant encore quatre ans, gagnera probablement une autre médaille d’or.

.

La vie d’Angle a changé pour toujours avec l’or olympique à Atlanta 1996

“Ensuite, je pense qu’il finira par se retrouver dans le secteur de la lutte professionnelle ou de l’UFC ou du Bellator MMA. Donc, le gamin a un avenir incroyable.

Steveson effectue souvent des backflips après avoir remporté de gros matchs de lutte et il a fait de même avec sa victoire aux Jeux olympiques en Chine.

“Vous savez, j’ai fait un bon spectacle”, a-t-il déclaré. “Les gens vont se souvenir du nom de Gable Steveson.”

Le natif du Minnesota a déjà une relation établie avec la WWE. Steveson est apparu à NXT TakeOver plus tôt cette année aux côtés de Stephanie McMahon et alors directrice principale du développement des talents Canyon Cemen.

WWE

Avoir Stephanie McMahon à ses côtés à la télévision a instantanément fait apparaître Steveson comme le gros problème qu’il est

Son frère, Bobby Steveson, est également déjà en développement à la WWE et aurait vraiment impressionné au Performance Center d’Orlando.

Une équipe de tag Steveson pourrait être un excellent moyen d’annoncer l’olympien au monde.

Steveson connaît également Paul Heyman depuis le collège et l’un de ses mentors est Lesnar.

Il a assisté à plusieurs événements ces dernières années et il s’est même entraîné avec Lesnar lui-même.

Heyman a aidé Lesnar à devenir l’une des plus grandes superstars de la WWE de tous les temps

Apparaissant dans un talk-show américain après avoir remporté la médaille d’or, Steveson a déclaré: “J’ai peut-être déjà signé avec la WWE… Je n’ai peut-être pas.”

Sans surprise, Triple H et Heyman ont été deux des premiers grands noms à tweeter Steveson après son succès olympique.

« Une célébration de la MÉDAILLE D’OR !!! Félicitations à @GableSteveson pour sa performance aux #TokyoOlympics. Concentré jusqu’à la dernière seconde, un autre repas d’or pour @USAWrestling et #TeamUSA!!!! », a écrit Triple H.

.

Gable Steveson a remporté une médaille d’or littéralement à la dernière seconde

.

Gable Steveson est aussi décoré que Kurt Angle et Brock Lesnar en amateur

Heyman a déjà oint Steveson un Paul Heyman Guy.

« GABLE STEVESON REMPORTE L’OR OLYMPIQUE ! #PaulHeymanGuy @GableSteveson capture #OlympicGold de la manière la plus dramatique imaginable ! @WWE @TripleH @bobby_steveson @WWEonFox @btsportwwe @arielhelwani @NBCSports @jacobu », a-t-il tweeté.

Angle est passé en douceur de la lutte amateur et des Jeux olympiques aux pros en 1999.

Il n’a pas eu de formation approfondie avant de faire ses débuts à la WWE TV et d’avoir l’une des meilleures années de recrue que l’entreprise ait jamais connue.

WWE

Lesnar a également remporté le titre de la division 1 de la NCAA avec le Minnesota, tout comme Stevenson

Lesnar est peut-être allé encore plus loin en 2002 lorsqu’il était champion incontesté en six mois. Les deux fois, Angle et Lesnar ont vaincu The Rock.

Lesnar clôturerait son année de recrue face à – vous l’aurez deviné – Angle à WrestleMania 19.

Steveson a tous les attributs pour suivre leurs traces. Une construction intimidante, le charisme quand il parle, une belle apparence et un athlétisme clair, mais ses références réelles sous-tendent tout le reste.

Rappelez-vous le nom, Gable Steveson.