Vince McMahon dit qu’il voulait battre Bob Costas après une interview controversée en ’01

patron de la WWE Vince McMahon parle d’une interview controversée de HBO de 20 ans qu’il a faite avec Bob Costas … en disant que si Costas était plus gros, les deux se seraient battus.

La révélation a été faite en Jim MillerLe nouveau livre de Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers … où McMahon et Costas ont rappelé la conversation combative qui a apparemment laissé un goût amer dans la bouche de Vince même à ce jour.

Au cours de l’interview de 2001, Costas a posé à Vince un large éventail de questions sur tout, des cotes de la XFL à certains aspects de la WWE qu’il trouvait désagréables … et, eh bien, McMahon n’était pas trop ravi à ce sujet.

« Une fois que nous faisions l’interview, il n’arrêtait pas de m’interrompre et de m’interrompre, et d’évoquer des sujets qui n’avaient rien à voir avec ce dont nous étions censés parler », a déclaré McMahon.

«Il a continué à essayer de faire le genre de chose« I gotcha ». Il était clair qu’il ne voulait entendre aucune de mes réponses. »

L’interview est devenue si animée à un moment donné que McMahon s’est en fait assis sur sa chaise, a dit à Costas de fermer sa bouche … et a accusé le légendaire journaliste sportif de ne pas savoir de quoi il parlait.

« L’autre problème était que Bob est tellement pompeux. Tout le temps, il a agi comme s’il était au-dessus de moi et m’utilisait juste pour montrer à quel point il était génial », a déclaré Vince.

« J’étais assis là vraiment énervé et j’ai commencé à penser, j’aimerais qu’il ne mesure pas 5 pieds et 140 livres. S’il avait 6-5 et 295, il mériterait de se faire battre. J’aurais vraiment pu leur offrir une excellente télévision.

En parlant de super télé… Costas admet qu’il savait que les deux passaient un moment mémorable, mais soutient que ses questions venaient d’un endroit légitime et non malveillant.

McMahon était si furieux à cause de tout cela qu’il est parti en trombe après l’interview … en claquant les portes dans le processus, selon Costas.

Les deux allaient avoir une autre interview un an plus tard … cependant, cette rencontre était beaucoup moins mémorable que la première.

WrestleMania 38, peut-être ??