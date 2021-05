Vince McMahon s’ouvre enfin sur le retrait de Rob Van Dam du titre de la WWE en 2006 après une arrestation pour drogue

Rob Van Dam était l’une de ces superstars de la WWE que les fans ont continué à applaudir jusqu’à ce qu’il obtienne le titre qui lui était dû.

L’ancienne star de l’ECW était à la WWE depuis cinq ans au moment où il a obtenu le contrat Money in the Bank en 2006.

WWE

Van Dam a eu une carrière de catcheur professionnelle sensationnelle

À l’âge de 36 ans, Van Dam a été poussé sur la scène du titre mondial pour la première fois et a affronté John Cena pour le titre de la WWE lors du deuxième événement ECW: One Night Stand.

Lorsque RVD a remporté le titre et a ensuite reçu le titre ECW lorsque la marque a redémarré en tant que troisième émission de la WWE, cela ressemblait à une victoire pour les fans et il avait finalement fait son chemin vers le sommet.

Mais ce fut extrêmement de courte durée.

RVD a été arrêté le 2 juillet pour excès de vitesse sur la route américaine 52 dans l’Ohio. Il n’avait remporté le titre que le 11 juin.

WWE

Van Dam après avoir remporté le titre de la WWE à l’ECW One Night Stand ’06

RVD avait été arrêté pour excès de vitesse par un soldat de la patrouille routière de l’État de l’Ohio, qui avait découvert qu’il était en possession de 18 grammes de haschisch et de cinq pilules de Vicodin, tandis que Sabu était en possession d’accessoires de drogue et de neuf comprimés de testolactone.

Une arrestation pour drogue était un motif de licenciement immédiat en vertu de la politique de bien-être de la WWE à l’époque, mais au lieu de cela, RVD a été suspendu pendant 30 jours. Dans le cadre de sa punition, il a abandonné ses deux titres mondiaux en une semaine; d’abord le titre WWE à Edge, puis le titre ECW à Big Show.

S’exprimant sur son documentaire sur les icônes de la WWE, le président de la WWE, Vince McMahon, a abordé la situation pour la première fois.

GETTY

McMahon a déclaré qu’il était déçu de Van Dam

«C’était tellement décevant. J’ai été personnellement bouleversé par les actions de Rob parce que je pensais qu’il était au-dessus de cela », a-t-il déclaré.

«De toute évidence, lorsque quelque chose de ce genre se produit, nous devons nous préoccuper de l’apparence de l’entreprise et Rob n’était plus le champion.

«Le lendemain, avant même d’arriver à l’arène, c’était partout dans tous les types de médias. Pourquoi? Parce que j’étais le champion de la WWE à l’époque. Tout comme je pensais que j’étais indestructible et que je ne pouvais pas me blesser, je pense que beaucoup d’entre moi pensaient que je ne pouvais pas non plus avoir d’ennuis.

«Je pense que beaucoup de traverser la vie, je me suis dit ‘hé, je suis privilégié. Je suis une superstar. Et pour être honnête, parfois c’est comme ça, parfois non.

Van Dam a toujours été un grand favori des fans

«Quand je suis arrivé dans le bâtiment, Vince m’a dit ‘Rob, ce soir tu vas être dépouillé de ton championnat de la WWE. Demain, vous serez dépouillé du championnat ECW.

«Il a également dit que vous alliez être suspendu pendant 30 jours. Je savais que j’avais sérieusement laissé tomber le ballon sur certains projets majeurs pour la WWE et l’ECW.

RVD n’a plus jamais atteint le sommet de la montagne de la WWE. Il a quitté la société en 2007 et est revenu pour des courses ici et là au fil des ans et se retrouve maintenant au Temple de la renommée de la WWE.

McMahon [left] et Triple H [right] aux côtés de Van Dam après son intronisation au WWE Hall of Fame