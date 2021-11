Mercredi dernier (24 novembre), Fremont Street Experience à Las Vegas a organisé un cocktail épique et une fête de quartier englobant toute la destination avec son premier BoissonsDon célébration et concert gratuit avec MOTLEY CRUE leader Vince Neil. Les touristes, les habitants et les fans de rock ont ​​été invités à célébrer BoissonsDon le mercredi Blackout au centre-ville de Las Vegas avec des boissons spéciales, des tournées des pubs, des jeux à boire et plus encore.

Des séquences vidéo filmées par des fans de VinceLe concert de s peut être vu ci-dessous.

Fremont Street Experience marqué Danielde retour sur scène après s’être cassé les côtes alors qu’il se produisait avec son groupe solo au Monstres sur la montagne festival au LeConte Center à Pigeon Forge, Tennessee, le 15 octobre. Une vidéo filmée par des fans de ce concert montrait le rockeur de 60 ans marchant vers le devant de la scène avec sa guitare attachée autour de lui. Il a encouragé la foule à applaudir tout en jouant le 1989 MOTLEY CRUE frappé « Ne t’en va pas fou (va t’en juste) » quand il est soudainement tombé et a disparu du champ de vision de la caméra presque instantanément. TMZ a rapporté plus tard qu’il y avait un petit écart entre l’orateur et la scène qui Daniel n’a pas remarqué. Son roadie et un agent de sécurité l’ont aidé à se lever, et Vince « est parti en boitant. »

MOTLEY CRUE‘s « La visite du stade » avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu à l’été 2020 mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.

Fremont Street Experience, un quartier de divertissement de six pâtés de maisons situé dans le centre-ville historique de Las Vegas, est une promenade en plein air de jeux, de restaurants, de divertissements et de boutiques. Fremont Street Experience propose des divertissements en direct gratuits sur trois scènes 365 jours par an et présente Viva Vision, le plus grand écran vidéo unique au monde – 1 500 pieds de long, 90 pieds de large et suspendu à 90 pieds au-dessus du centre commercial piétonnier urbain.



Thanksgiving est pour la famille; #DrinksGiving, c’est avant tout des amis qui en attachent un pour une bonne fête des boissons à l’ancienne… Publié par Fremont Street Experience le vendredi 19 novembre 2021

