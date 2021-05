Vince Neil chante le ‘Rock and Roll’ de Led Zeppelin avec Sammy Hagar & The Circle à Orlando (vidéo)

MOTLEY CRUEde Vince Neil rejoint SAMMY HAGAR ET LE CERCLE sur scène hier soir (mercredi 26 mai) au Dr. Phillips Center à Orlando, en Floride, pour interpréter une version de couverture du LED ZEPPELIN classique “Rock and roll”.

Plus tôt aujourd’hui, Agar a partagé une photo de lui et Neil au concert, et il a écrit dans une légende d’accompagnement: “regardez qui est venu la deuxième nuit à Orlando pour s’asseoir sur LED ZEPPELINde rock n Roll. deux grands spectacles merci orlando #vinceneil #florida #livemusic #thecircle #singers “.

SAMMY HAGAR ET LE CERCLE a débuté une tournée de cinq dates en Floride dimanche 23 mai à Key West, l’amphithéâtre Coffee Butler de Floride.

Plus tôt ce mois-ci, MOTLEY CRUEde “La visite du stade” avec DÉF LEPPARD, POISON et JOAN JETT ET LES BLACKHEARTS a été officiellement reporté à 2022.

“La visite du stade” devait initialement avoir lieu l’été dernier, mais a été repoussé à cette année en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Le trek débutera désormais le 16 juin 2022 à Atlanta, en Géorgie, et se poursuivra jusqu’au 7 septembre 2022 à San Francisco, en Californie.

Quand ça arrive, “La visite du stade” marquera le CRÜEpremières dates en direct depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. CRÜE tourné avec POISON en 2011 et DÉF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates sur la route en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre actes prennent la route ensemble pour une longue tournée.

MOTLEY CRUEbiopic de 2019 “The Dirt” dépeint son accident de conduite en état d’ébriété en 1984 qui a tué ROCHES HANOÏ le batteur Nicholas «Razzle» Dingley et grièvement blessé deux autres. Il montre également le tir de Neil de MOTLEY CRUE en 1992, seulement pour que ses camarades de groupe se rallient derrière lui en 1995 lorsque sa fille de quatre ans, Skylar, est mort d’un cancer. (Il a rejoint le groupe en 1997.)