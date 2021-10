Vince Neil de Mötley Crüe est «de retour à la maison et se repose après s’être cassé quelques côtes»

MOTLEY CRUE chanteur Vince Neil est « de retour à la maison et se repose » après s’être cassé les côtes lors d’un concert vendredi soir (15 octobre).

Une vidéo filmée par des fans montrait le rockeur de 60 ans marchant sur le devant de la scène alors qu’il se produisait avec son groupe solo au Monstres sur la montagne festival au LeConte Center à Pigeon Forge, Tennessee. Avec sa guitare attachée autour de lui, Daniel encourageait la foule à applaudir tout en jouant le 1989 MOTLEY CRUE frappé « Ne t’en va pas fou (va t’en juste) » quand il est soudainement tombé et a disparu du champ de vision de la caméra presque instantanément.

TMZ a rapporté plus tard qu’il y avait un petit écart entre l’orateur et la scène qui Daniel n’a pas remarqué. Son roadie et un agent de sécurité l’ont aidé à se lever, et Vincent « est parti en boitant. »

Plus tôt aujourd’hui (dimanche 17 octobre), MOTLEY CRUELes médias sociaux officiels de ont été mis à jour avec le message suivant : « Vincent est de retour à la maison et se repose après s’être cassé quelques côtes vendredi soir. Notre amour et nos meilleurs vœux pour un prompt rétablissement et prêt à basculer en 22 !! »

Au concert de vendredi soir, le bassiste de Danielle groupe solo de, Dana Strum, a dit à la foule que « Vincent est tombé et s’est cassé les côtes quand il est tombé », ajoutant que Vincent « ne peut pas respirer » et sera « traité médicalement ».

Vincentle groupe de a terminé son Monstres sur la montagne set, avec guitariste Jeff Blando assumer les fonctions vocales principales.

MOTLEY CRUE‘s « La visite du stade » avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.



Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Mötley Crüe (@motleycrue) Cela explique pourquoi j'ai perdu sa trace dans cette vidéo. J'ai apparemment capturé la chute à la fin de ce clip. Tout à fait d'accord pour dire qu'il avait l'air bien et qu'il chantait bien. J'espère que les rayons X sont clairs et que vous rebondissez rapidement @thevinceneil pic.twitter.com/jfWT6c3rVb – Darrell Jenkins (@bigdoftn) 16 octobre 2021 Alors, Vince Neil est monté sur scène ce soir et dans la troisième chanson, il est tombé de la scène et s'est cassé les côtes.



Vérifiez-le Publié par Joe Wintrow le vendredi 15 octobre 2021 Dernières nouvelles de Metal Sludge! Vince Neil est tombé au festival Monsters on the Mountain de ce soir et est maintenant emmené dans un hôpital local. pic.twitter.com/ahERWH34jr – boues métalliques (@MetalSludge) 16 octobre 2021

