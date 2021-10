Vince Neil de Motley Crue fait le point sur la récupération après s’être cassé les côtes tombant de la scène

Le leader de Motley Crue, Vince Neil, serait à la maison et en convalescence après être tombé d’une scène vendredi soir. Neil jouait son matériel solo avec son autre groupe vendredi soir quand il a glissé et est tombé d’environ 4 pieds sur le sol en béton ci-dessous. Le groupe a publié une mise à jour sur Twitter assurant aux fans qu’il était en voie de guérison.

« Vince est de retour à la maison et se repose après s’être cassé quelques côtes vendredi soir. Notre amour et nos meilleurs vœux pour un prompt rétablissement et prêt à basculer en 22 !! » le post lu. Neil se produisait au festival de musique Monsters on the Mountain à Pidgeon Forge, Tennessee, lorsqu’il a fait sa chute. Une vidéo virale de l’incident a circulé sur les réseaux sociaux, montrant apparemment Neil frappant le sol sur le dos ou sur le côté. Il a été aidé dans les coulisses sans un mot de plus, et le bassiste Dana Strum a été laissé pour expliquer ce qui était arrivé à la foule.

Vince est de retour à la maison et se repose après s’être cassé quelques côtes vendredi soir. Notre amour et nos meilleurs voeux pour un prompt rétablissement et prêt à basculer en ’22 !! pic.twitter.com/gvM9N7sLkc – Mötley Crüe (@MotleyCrue) 17 octobre 2021

« La vérité, c’est que Vince est tombé et s’est cassé les côtes quand il est tombé », a déclaré Strum dans une autre vidéo publiée par des spectateurs. « Il ne peut pas respirer et il va être traité médicalement. Maintenant, ça craint pour nous, et lui, il était tellement excité d’être ici. Il vit dans le Tennessee, mais il était prêt à tenir le coup, dur le, avec les gens ici qui lui disent ‘ne le fais pas.' »

Selon un rapport de The Wrap, Neil a essayé de faire preuve de courage et de terminer le spectacle, mais il a été découragé par ses camarades de groupe et les médecins sur place. Le rockeur de 60 ans a des problèmes de santé depuis des années, notamment les effets à long terme d’une forte consommation d’alcool. En 1992, ses camarades de groupe ont même blâmé sa relation avec l’alcool pour son retrait temporaire de Motley Crue.

Neil est revenu à Motley Crue en 1997, mais il n’a jamais cessé de produire du matériel solo. Le dernier album de Motley Crue, Saints of Los Angeles, est sorti en 2008, tandis que le dernier album solo de Neil, Tattoos & Tequila, est sorti en 2010. Neil a indiqué que lui et le groupe auront bientôt du nouveau matériel.

En attendant, les fans sont plus enthousiasmés par la tournée 2022 de Motley Crue, qui sera leur première performance live ensemble depuis 2015. Le groupe devrait prendre la route avec Def Leppard, Poison et Joan Jett and the Blackhearts l’année prochaine. La tournée était initialement prévue pour 2021, mais a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. Jusqu’à présent, il semble que Neil sera de retour en forme pour ces spectacles.