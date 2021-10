Vince Neil de Motley Crue hospitalisé après un incident effrayant en plein concert

L’ancien leader de Motley Crue, Vince Neil, a été hospitalisé vendredi soir après être tombé d’une scène au milieu d’un concert. Des vidéos publiées par des fans en ligne montrent que Neil trébuche sur quelque chose près du bord de la scène et tombe d’environ 4 pieds sur un sol en béton en dessous. Selon un rapport de The Wrap, Neil s’est cassé quelques côtes et avait besoin d’un traitement.

Neil jouait une partie de son matériel solo avec son groupe de tournée actuel vendredi au festival de musique Monsters on the Mountain à Pidgeon Forge, Tennessee. Comme le montre la vidéo, il était au bord de la scène, plaisantant avec la foule entre les couplets, les encourageant à applaudir lorsqu’il faisait un faux pas. Il aurait marché sur une fissure dans la scène qui l’a fait trébucher sur le côté. La rockstar de 60 ans a ensuite été précipitée dans les coulisses pour faire évaluer ses blessures, et ses camarades de groupe ont dû expliquer la situation à la foule.

« La vérité, c’est que Vince est tombé et s’est cassé des côtes quand il est tombé », a déclaré le bassiste Dana Strum. « Il ne peut pas respirer et il va être traité médicalement. Maintenant, ça craint pour nous, et lui, il était tellement excité d’être ici. Il vit dans le Tennessee, mais il était prêt à tenir le coup, dur le, avec les gens ici qui lui disent ‘ne fais pas ça.' »

Cette histoire se développe.