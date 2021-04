Vince Neil de Mötley Crüe surprend les étudiants de l’école de rock à Franklin, Tennessee

Après des mois d’apprentissage et de perfectionnement des airs de légendes du rock and roll, y compris celles du groupe de rock le plus notoire au monde MOTLEY CRUE, étudiants de Franklin et de Nashville Ecole du rock les lieux ont été surpris jeudi (22 avril) par nul autre que le chanteur principal Vince Neil, qui les a invités à participer à une performance lors de l’inauguration de cette année Grand Prix de la Big Machine Music City en août. La visite surprise à Franklin, Tennessee, a coïncidé avec l’annonce que Ecole du rock, un chef de file de l’éducation musicale basée sur la performance, sera un commanditaire de l’événement.

“Au Ecole du rock, nous pensons que la scène est le meilleur professeur, et nous aimons offrir à nos élèves la possibilité de jouer à des concerts de haut niveau comme le grand Prix,” dit Kelly McCreight, copropriétaire de Ecole du rock Franklin / Nashville. “Ayant Vince Neil venez parler avec les enfants, écoutez-les jouer et montez sur scène avec eux… inestimable! Au Ecole du rock, notre objectif est d’enseigner la musique à travers la performance, mais aussi de construire une communauté de jeunes musiciens qui comprennent et apprécient les artistes et les groupes de toutes les générations et de tous les genres… de LES BEATLES, [LED] ZEPPELIN et LES PIERRES QUI ROULENT à Motown et funk pour VAN HALEN et MOTLEY CRUE. Cela signifie beaucoup pour nous quand les artistes aiment Vince prenez le temps de passer du temps avec nos étudiants et offrez des idées et des éloges. “

Ecole du rock sera l’hôte de l’une des trois scènes de performance en direct sur la propriété (programmation et heures de représentation à annoncer – emplacement Cumberland Park) qui comprendra une variété de spectacles musicaux, d’entrevues, de présentations communautaires et plus tout au long de la journée, ce qui en fera le festival de la vitesse et le son que Music City attendait!

“Nous sommes ravis de nous associer à une organisation qui incarne vraiment la passion et l’engagement de Nashville pour la musique pour tous les âges”, a déclaré Matt Crews, PDG de Grand Prix de la Big Machine Music City, “Ecole du rock sera le complément parfait à notre gamme de musique robuste qui améliorera davantage ce que cet événement représente. C’est incroyable de voir et d’entendre ce groupe de jeunes musiciens talentueux, et je suis ravi de partager cela avec nos festivaliers. “

Le festival international de la vitesse et du son de trois jours du 6 au 8 août 2021 offre quelque chose pour tout le monde. Il se déroulera sur un circuit de Grand Prix temporaire de 2,17 milles à Nashville et autour du campus du Nissan Stadium. Le parcours traversera la rivière Cumberland via le pont commémoratif des anciens combattants coréens, ce qui Grand Prix de la Cité de la Musique le seul événement actuel du sport automobile à traverser une grande étendue d’eau.

En plus d’un week-end de course, les participants peuvent s’attendre à ce que Nashville a de mieux à offrir, y compris des concerts de musique par les meilleurs artistes, des expériences culinaires de premier ordre et des divertissements axés sur la vitesse d’une manière que seule Music City peut servir. .

Pour plus d’informations sur Le Grand Prix de la Big Machine Music City, visitez musiccitygp.com ou suivez Le Grand Prix de la Big Machine Music City au Facebook, Instagram et Twitter à @musiccitygp. Les forfaits de billets sont en vente maintenant. Les fans peuvent acheter des forfaits de trois jours, à partir de 119 $, et des modules complémentaires pour le festival sur musiccitygp.com/tickets, Ticketmaster.com ou en appelant le Titans du Tennessee billetterie au 615-565-4650.

La première Ecole du rock dans le Tennessee a été établi dans la région de Franklin (Cool Springs) en 2011, avec l’ouverture de l’emplacement de Nashville en 2013. Au cours des 10 dernières années, le site Ecole du rock a aimé accueillir des centaines d’étudiants de tous âges et niveaux d’expérience dans la communauté et partager / enflammer leur passion pour la musique. L’année 2021 ne sera pas seulement une célébration de 10 ans, mais verra également un nouvel ajout à la famille Middle Tennessee de Ecole du rock avec un nouvel emplacement au mont. Juliette.

Photos de Chrissy Nix



