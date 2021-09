Vince Neil essaie un traitement «révolutionnaire» pour brûler les graisses dans le but de se mettre en forme pour la tournée Mötley Crüe

Vince Neil essaie une nouvelle machine de tonification dans un effort apparent pour se mettre en forme pour MOTLEY CRUEest à venir “La visite du stade”.

Le chanteur a révélé qu’il utilisait Emsculpt Néo, un nouveau traitement révolutionnaire censé développer les muscles et réduire la graisse en utilisant à la fois des fréquences radio et des énergies électromagnétiques de haute intensité.

Jeudi (2 septembre), Daniel pris à son Instagram pour partager une vidéo de lui dans ce qui apparaît dans sa salle de gym à domicile, et il a écrit dans un message d’accompagnement: “Essayez tout! Découvrez Emsculpt Néo abs, ils disent que c’est 20 000 craquements en seulement 30 minutes !! #EmsculptNeo #emsculptpartner #moremusclelessfat #emsculpt @BTLAesthetics”.

L’année dernière, influenceuse mode et beauté et ancienne Miss Univers Olivia Culpo a également révélé qu’elle utilisait Emsculpt Néo comme un moyen “de se remettre en forme sans avoir l’impression de ne pas tout donner”.

Selon Swagger, le Emsculpt Néo La procédure “est effectuée en cabinet, sans aiguille et ne nécessite aucun temps d’arrêt. La technologie utilise des ondes d’énergie qui font que vos muscles se déclenchent jusqu’à 20 000 fois par séance de 30 minutes pour la construction, le remodelage et le remodelage simultanés des muscles des tissus profonds. bruler les graisses.”

Il y a un peu plus de trois mois, Daniel a fait la une des journaux lorsqu’il a eu du mal à terminer son concert solo au Festival de la vallée de la rivière Boone Iowa à Boone. Basé sur une séquence vidéo filmée par des fans du concert du 29 mai publiée sur Youtube, le rockeur de 60 ans, qui n’avait pas joué depuis plus d’un an et demi en raison de la pandémie de COVID-19, a commencé à perdre sa voix plusieurs chansons dans son set, qui se composait exclusivement de CRÜE classiques et reprises précédemment enregistrées par le groupe.

14 chansons dans la performance, Vincent essayé de chanter CRÜEsmash hit “Filles, Filles, Filles” mais a abandonné au milieu de la chanson, expliquant à la foule: “Hé, les gars… Je suis désolé, vous les gars. Ça fait longtemps que je joue. Ma putain de voix est partie… Euh… Nous vous aimons, et nous allons J’espère à la prochaine fois, mec. Prends soin de toi. “

Après Daniel a quitté la scène, son groupe d’accompagnement – qui se compose toujours du bassiste Dana Strum et guitariste Jeff “Blando” Bland de ABATTAGE, avec le batteur Zoltan Chaney – a continué à jouer la chanson, chantant ce qui semblait être des choeurs préenregistrés.

MOTLEY CRUE‘s “La visite du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.

En décembre 2019, CRÜE directeur Allen Kovac Raconté Renard d’affaires que “certains” des membres du groupe avaient fait appel à une aide extérieure pour se mettre en forme pour le trek. Kovac faisait référence à la critique de Daniel pour sa capacité de chant et son gain de poids supposés diminués, ainsi que pour l’état de santé du guitariste Mick Mars, qui souffre d’une forme d’arthrite chronique qui l’a amené à subir une arthroplastie de la hanche.

Kovac a expliqué: “Certains d’entre eux travaillent avec un entraîneur, certains d’entre eux travaillent avec un nutritionniste pour se donner le meilleur d’eux-mêmes. La plus grande insécurité pour un artiste est : est-ce que quelqu’un va se soucier de ma musique ? Est-ce que quelqu’un va acheter un billet ? Nous étions en novembre [2019] quand les discussions avaient lieu, et ces gars-là étaient déjà en train de préparer leur préparation pour une tournée.”

Parlant spécifiquement de Daniel, Kovac a ajouté : « Voyons ce que Vincent chante et ressemble à la fin de la tournée.”

CRÜE bassiste Nikki Sixx dit aussi que Vincent le « tuait » en travaillant avec des « entraîneurs » et des « nutritionnistes » en vue de “La visite du stade”.