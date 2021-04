Vince rapporte un quatrième trimestre difficile – WWD

Vince Holding Corp. a traversé un trimestre difficile, mais voit ses performances négatives diminuer et son potentiel pour augmenter son volume à l’étranger.

Après avoir annoncé un quatrième trimestre difficile, marqué par une forte baisse des ventes liée à la pandémie et une perte nette, les dirigeants de Vince ont déclaré à WWD que l’expansion internationale et la stimulation des ventes directes aux consommateurs étaient des priorités pour un proche avenir. Ils ont souligné que la marque Vince a un niveau de reconnaissance mondiale qui dépasse de loin son volume réel, et que le label Rebecca Taylor de la société devrait être distribué dans des villes comme Tokyo, Séoul, Pékin et Hong Kong, où l’esthétique très féminine de la marque pourrait être bien reçu.

«Nous opérons dans un certain nombre de pays, mais à Londres, par exemple, où nous avons un magasin, nous ne générons pas autant de volume que nous le devrions. Nous pourrions avoir un plus gros bâtiment de brique et de mortier là-bas », a déclaré à WWD Jack Schwefel, le nouveau PDG de Vince. «Je ressens la même chose à propos de Paris, et nous venons de lancer un partenariat en Australie avec David Jones [the department store] avec trois boutiques en magasin », a ajouté Schwefel. «Cela pourrait être beaucoup plus important.

«De plus, nous n’avons aucune présence physique en Asie. Nous poursuivrons des partenariats là-bas », a déclaré Schwefel, citant le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Il travaille chez Vince depuis 30 jours et était auparavant PDG de Cost Plus Inc. et avant cela, PDG de Dutch Fashion LLC, qui exploite les marques Joie, Equipment et Current / Elliott.

Les activités numériques de Vince représentent environ un tiers du volume total de l’entreprise, selon David Stefko, directeur financier de Vince. Il pense que le numérique devrait représenter un pourcentage plus important de l’entreprise et qu’il bénéficiera d’un coup de pouce une fois que l’achat en ligne, le ramassage en magasin sera déployé dans la flotte de plus de 70 magasins de Vince. On s’attend à ce que cela se produise plus tard cette année. L’ouverture de plus de magasins internationaux soutiendrait la croissance numérique à l’étranger.

Vince Holding est entré dans le rouge au quatrième trimestre, rapportant une perte nette de 5,76 millions de dollars, ou 48 cents par action, contre un bénéfice de 51,68 millions de dollars, ou 4,29 dollars par action, à la même période de l’année précédente.

La perte nette exclut l’impact d’un élément d’impôt différé hors trésorerie. La société n’a pas encore achevé ses procédures de clôture financière concernant l’analyse de l’élément, ce qui pourrait conduire à une augmentation de la perte par action comprise entre 10 et 15 cents par action au quatrième trimestre.

La perte d’exploitation s’est chiffrée à 3,9 millions de dollars au quatrième trimestre clos le 30 janvier, comparativement à une perte de 3,3 millions de dollars à la même période l’an dernier. En excluant les coûts associés à l’acquisition de Rebecca Taylor et Parker et les charges de dépréciation d’actifs hors trésorerie, la perte d’exploitation ajustée au quatrième trimestre de l’exercice 2019 était de 300 000 $.

Les ventes nettes du quatrième trimestre ont diminué de 28,4 pour cent à 74,8 millions de dollars, comparativement à 104 millions de dollars à la même période il y a un an. Les ventes de la marque Vince ont diminué de 20,4%, tandis que les marques Rebecca Taylor et Parker ont chuté de 68,9%.

Lorsqu’on lui a demandé de caractériser l’expérience du quatrième trimestre, Stefko a déclaré: «Je dirais que nous avons vu de bonnes affaires pour les vacances, et du point de vue du consommateur, nous avons vraiment constaté un recul après les vacances. Il a suggéré que le recul aurait pu résulter du pic post-vacances des cas de COVID-19 et de la «fatigue des acheteurs».

La société a également été touchée par le calendrier des expéditions au printemps. Certains ont été retardés en raison du passage du transport aérien au transport maritime pour des raisons de réduction des coûts.

Sur une note positive, Stefko a déclaré qu’il y avait une «amélioration séquentielle» du troisième au quatrième trimestre et que les comps négatifs de Vince se réduisaient. Il a déclaré que le premier trimestre de Vince se terminait le 1er mai et serait signalé dans environ six semaines. En termes de revenus, «nous prévoyons que le premier trimestre sera en hausse de 40 à 50 pour cent par rapport au premier trimestre de 2020», a déclaré Stefko.

Sur une autre note positive, au cours des trois à six dernières semaines, il y a eu une reprise des ventes de robes et de pantalons habillés, a déclaré Schwefel. «Le déploiement du vaccin aide les gens à recommencer à magasiner pour les occasions. La nouveauté travaille pour nous.

«Alors que le monde se remet de la pandémie de COVID-19 et que la vie commence à se normaliser, nous sommes enthousiasmés par l’avenir de nos marques», a déclaré Schwefel, dans un communiqué plus tôt dans la journée. «Vince se positionne clairement comme une marque qui incarne un style sophistiqué sans effort. Nous continuerons à tirer parti de la valeur de la marque de Vince et des liens profonds avec les consommateurs pour accroître la notoriété et stimuler la croissance en mettant davantage l’accent sur le canal direct aux consommateurs. Rebecca Taylor possède également un ADN fort et, alors que nous revenons à l’héritage de la marque de manière modernisée, nous pensons que nous pouvons atteindre un niveau de reconnaissance similaire qui a été repris par Vince.

Stefko a ajouté dans sa déclaration: «Nous avons constaté une amélioration séquentielle de la marque Vince au quatrième trimestre, menée par notre activité de gros. Au sein du canal de gros, les ventes au détail continuent de s’améliorer, car nous pensons que nous prenons part au sein de la catégorie du luxe contemporain. Chez Rebecca Taylor, la baisse des ventes reflète une réinitialisation de la marque avec notamment l’élimination d’une de nos collections saisonnières. Nous sommes enthousiasmés par la relance pour le printemps, qui a reçu un accueil favorable. Alors que nous continuons à naviguer dans la reprise de l’environnement macroéconomique, nous resterons concentrés sur le maintien de contrôles rigoureux des coûts et l’optimisation de la liquidité tout en positionnant nos marques pour l’avenir. »

Les ventes nettes de la marque Vince pour le quatrième trimestre étaient de 69,5 millions de dollars. Les marques Rebecca Taylor et Parker ont généré des ventes de 5,3 millions de dollars.

Pour l’ensemble de l’exercice clos le 31 janvier, le total des ventes nettes a diminué de 41,4 pour cent à 291,9 millions de dollars, contre 375,2 millions de dollars l’année précédente. La perte d’exploitation était de 61,1 millions de dollars, comparativement à la perte d’exploitation de 20,4 millions de dollars l’année précédente.