Vince réduit ses pertes au milieu d’importants gains de ventes – WWD

Les activités de Vince Holdings Corp., exploitant des marques contemporaines Vince, Rebecca Taylor et Parker, approchent des niveaux d’avant la pandémie.

Jeudi, Vince a annoncé qu’il avait réduit sa perte nette pour le deuxième trimestre à 600 000 $, ou 5 cents par action, contre une perte nette de 15,1 millions de dollars, ou 1,28 $ par action à la même période l’an dernier.

Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 2,6 millions de dollars pour la période terminée le 31 juillet, comparativement à une perte d’exploitation de 14 millions de dollars pour la même période l’an dernier.

Les ventes nettes ont augmenté de 112,5% à 78,7 millions de dollars, contre 37 millions de dollars au cours de la même période l’année dernière, reflétant une augmentation de 108,5% des ventes de la marque Vince et un bond de 139,4% des marques Rebecca Taylor et Parker.

Le taux de marge brute était de 45 pour cent par rapport à 36 pour cent à la même période l’an dernier.

“Nous sommes satisfaits de notre performance au cours du trimestre, en particulier avec la marque Vince approchant des niveaux d’avant la pandémie grâce à la force de notre activité de vente directe aux consommateurs”, a déclaré Jack Schwefel, PDG, dans un communiqué. « La marque continue de résonner auprès des femmes et des hommes avec des assortiments sophistiqués et de haute qualité. À l’avenir », a ajouté Schwefel, « nous continuerons à nous concentrer sur l’accélération de la vente directe aux consommateurs ainsi que sur nos stratégies de croissance consistant à développer nos capacités de commerce électronique, à renforcer la notoriété de la marque par le marketing et à accélérer la croissance chez les hommes.

“Chez Rebecca Taylor, nous restons encouragés par le potentiel à long terme que nous voyons pour cette marque alors que nous continuons à tirer parti des mêmes stratégies qui ont fait le succès du redressement de la marque Vince”, a-t-il déclaré.

Pour la marque Vince au dernier trimestre, les ventes nettes ont augmenté de 108,5 % pour atteindre 67,2 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2020. Les ventes du segment de gros ont augmenté de 105 % pour atteindre 35,2 millions de dollars. Les ventes du segment de vente directe aux consommateurs ont augmenté de 112,5% pour atteindre 32 millions de dollars. Le bénéfice d’exploitation excluant les charges corporatives non allouées s’est élevé à 15,6 millions de dollars, comparativement à une perte de 1,1 million de dollars à la même période l’an dernier.

Pour les marques Rebecca Taylor et Parker combinées, les ventes nettes ont augmenté de 139,4 % pour atteindre 11,5 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2020. La perte d’exploitation s’est élevée à 1,6 million de dollars, contre une perte de 3,1 millions de dollars au cours de la même période l’année dernière.

La société a terminé le trimestre avec 78 magasins corporatifs Vince et Rebecca Taylor, une augmentation nette de 10 magasins depuis le deuxième trimestre de l’exercice 2020.