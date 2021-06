Vince Staples annonce un nouveau roman graphique ‘Limbo Beach’

Vince Staples est l’auteur d’un prochain roman graphique intitulé Limbo Beach, qui sortira cet automne via Z2 Comics. Le livre est réalisé en partenariat avec Bryan Edward Hill (Batman & the Outsiders; Titans), Chris Robinson (Children of the Atom) et Buster Moody (Teenage Mutant Ninja Turtles). Limbo Beach devrait sortir en décembre 2021.

“Limbo Beach est l’histoire d’enfants perdus qui se battent pour retrouver leur jeunesse volée”, a déclaré Staples dans un communiqué. « Cela se passe dans un monde similaire à celui dans lequel nous vivons tous, où nous sommes façonnés par nos expériences et par ceux qui nous entourent. J’apprécie l’opportunité de créer ces histoires d’une manière que je n’ai jamais connue auparavant. Espérons que ce soit le premier d’une longue série.

Récemment, Staples a annoncé la sortie de son LP éponyme le vendredi 9 juillet via Blacksmith Recordings / Motown Records. Son premier long métrage depuis 2018 FM ! acclamé par la critique !, le LP de 10 pistes explore non seulement l’éducation de Staples à Long Beach, mais aussi sa psyché alors qu’il apprend à faire face à ses hier et à se diriger vers de nouveaux lendemains, en ramassant les autres avec lui. le chemin.

Parallèlement à l’annonce, Staples a sorti le premier single très attendu du LP, “Law of Averages”, aux côtés du clip officiel du morceau, réalisé par Kid. Studio. Sur un montage de moments voyeuristes à Long Beach, en Californie, le visuel cinématographique présente des images qui incarnent la joie noire et mettent en valeur la beauté des franges.

À propos du nouveau LP produit par Kenny Beats, Staples déclare : « Il donne vraiment beaucoup plus d’informations sur moi qui n’existaient pas auparavant. C’est pourquoi j’ai choisi ce titre. J’ai l’impression d’avoir essayé de raconter la même histoire. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, votre point de vue change. C’est une autre vision de moi-même que je n’aurais peut-être pas eue auparavant. »

Pré-commandez Limbo Beach de Vince Staples.