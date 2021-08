Vince Staples et Cyn contribuent aux morceaux de “Pokémon 25: The Red EP”

Trois nouveaux artistes ont rejoint la célébration du 25e anniversaire de Pokémon : Vince Staples, Cyn, et ZHU. Staples et Cyn ont contribué de nouvelles chansons exclusives à Pokémon 25: The Red EP, qui est sorti aujourd’hui. L’EP comprend également la chanson de Mabel “Take It Home”, qui a été dévoilée le mois dernier.

Reflétant la tradition de longue date des versions doubles de la série principale de jeux vidéo Pokémon, chacune présentant des différences nuancées les unes des autres, et rendant hommage aux jeux vidéo originaux Pokémon Red et Pokémon Blue, Pokémon 25: The Blue EP suivra plus tard ce mois-ci. Il présentera des remixes des chansons de l’EP rouge de l’artiste nominé aux GRAMMY ZHU, qui vient de sortir son troisième album, DREAMLAND 2021, et une scène à guichets fermés de six nuits au Red Rocks Amphitheater du Colorado.

Les chansons de The Red EP apparaîtront sur le prochain album de compilation P25 Music, qui sortira cet automne par Capitol Records dans le cadre d’une campagne musicale massive d’un an de The Pokémon Company International en partenariat avec Universal Music Group. Les remixes de ZHU seront inclus dans l’édition numérique de l’album. Vince Staples, Cyn et ZHU prennent place aux côtés d’autres artistes P25 Katy Perry, Post Malone, J Balvin et Mabel.

Sur l’atmosphère mélodique « Got ‘Em », Vince Staples affronte les défis de la vie de front, en s’inspirant des personnages emblématiques de Pokémon Mew et Raichu. Staples a récemment sorti son éponyme, quatrième album disponible maintenant via Blacksmith Recordings/Motown Records. Recueillant des critiques positives de Rolling Stone, Pitchfork, NPR Music et NME, entre autres, le LP a fait ses débuts en tant qu’album de rap actuel n ° 1 et a atterri au n ° 21 de la semaine de sortie du Billboard 200 Chart. Staples travaille également actuellement à amener sa comédie dramatique, The Vince Staples Show, sur Netflix.

“J’ai toujours été un fan de Pokémon, c’était donc particulièrement spécial d’être invité à participer à cette célébration du 25e anniversaire”, a déclaré Vince Staples. “Je suis ravi que les gens entendent” Got ‘Em “et j’espère que la chanson résonnera auprès des fans, en particulier de ceux qui ont grandi avec Pokémon comme moi.”

Cyn – qui est signé chez Unsub Records de Katy Perry et a récemment contribué à deux chansons à la bande originale du film oscarisé Jeune femme prometteuse – a proposé « Wonderful », une chanson chatoyante qui célèbre l’amitié et la joie d’être en vie.

Précommandez Pokémon 25 : L’EP rouge.

Pokémon 25 : La liste des chansons de l’EP rouge :

1. Mabel – Emportez-le à la maison

2. Cyn – Merveilleux

3. Vince Staples – Je les ai