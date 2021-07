Vince Staples se produit pour la série “Tiny Desk (At Home)” de NPR

Vince Staples et un groupe complet a interprété des succès de son album éponyme d’une maison non divulguée de Calabasas pour la série Tiny Desk (At Home) de NPR. Le MC a interprété “Law Of Averages”, “Sundown Town”, “The Shining” et “Take Me Home”.

Vince a recruté un excellent groupe live pour souligner les subtilités de son nouvel album, qui comprend (producteur de Vince Staples) Kenny Beats à la basse, Gio “Dutchboi” Ligeon à la guitare et au chant, Reske aux claviers et au chant, David Meyers Jr. à la batterie, et Fousheé au chant.

NPR déclare à propos de la performance : « Malgré une demande de longue date de notre public sur YouTube, c’était le moment idéal pour une performance de Vince Staples Tiny Desk. Nous l’avons très rarement vu jouer avec un groupe dans le passé. Ensuite, il y a le son de son nouveau travail – Kenny Beats, vu jouer de la basse, a géré la majeure partie de la production de l’album, le plus mélodique de Staples à ce jour. Le groupe, vêtu de costumes bleu kaki, a réussi à recréer le son de Vince Staples de manière transparente (il est principalement composé de musiciens de l’album) et à parcourir à merveille cet ensemble de quatre chansons, ponctué par la signature de Vince, ironique- humour effronté entre les chansons. Toujours prêt à partager la vedette avec de futures stars (voir Snoh ​​Aalegra), il clôture avec l’aide d’un autre à l’horizon, le chanteur Fousheé, sur ‘Take Me Home’.

À propos du nouveau LP, Staples déclare : « Il donne vraiment beaucoup plus d’informations sur moi qui n’existaient pas auparavant. C’est pourquoi j’ai choisi ce titre. J’ai l’impression d’avoir essayé de raconter la même histoire. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, votre point de vue change. C’est une autre vision de moi-même que je n’aurais peut-être pas eue auparavant. »

“Je suis plus un esprit qu’un artiste pour beaucoup de gens”, a déclaré Staples, ajoutant “J’apprécie que ma base de fans soit prête à faire cette balade avec moi. Je suis prêt à diversifier ce que nous faisons et à voir comment nous affectons le monde. Ce voyage a commencé avec l’annonce récente de son nouveau roman graphique, Limbo Beach.

Achetez ou diffusez Vince Staples.