Vince Staples sort un nouvel album éponyme très attendu

in

Vince Staples est de retour avec son nouveau LP très attendu, une affaire éponyme qui serait sa plus personnelle à ce jour. Le rappeur de Long Beach Born tease de la nouvelle musique depuis un certain temps, mais le nouvel album a enfin vu le jour via Blacksmith Recordings / Motown Records.

Avec un seul invité tout au long du LP―Fousheé sur “TAKE ME HOME”―Vince centre l’histoire sur son passage de l’affilié d’Odd Future à la nouvelle voix de la côte ouest. L’album entier est produit par Kenny Beats, donnant au projet un son cohérent et fiable que Staples a amplement d’espace pour explorer.

Staples a confirmé quand il a sorti le premier single, “LOI DES PROBABILITÉS,” que le LP de 10 titres plongerait à la fois dans l’éducation de Staples à Long Beach et dans sa psyché alors qu’il apprend à faire face à ses hier et à se diriger vers de nouveaux lendemains, en ramassant d’autres en cours de route.

Parallèlement à cette annonce initiale, Staples a sorti le clip officiel du morceau, réalisé par Kid. Studio. Sur un montage de moments voyeuristes à Long Beach, en Californie, le visuel cinématographique présente des images qui incarnent la joie noire et mettent en valeur la beauté des franges.

À propos du nouveau LP, Staples déclare : « Il donne vraiment beaucoup plus d’informations sur moi qui n’existaient pas auparavant. C’est pourquoi j’ai choisi ce titre. J’ai l’impression d’avoir essayé de raconter la même histoire. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, votre point de vue change. C’est une autre vision de moi-même que je n’aurais peut-être pas eue auparavant. »

“Je suis plus un esprit qu’un artiste pour beaucoup de gens”, a déclaré Staples, ajoutant “J’apprécie que ma base de fans soit prête à faire cette balade avec moi. Je suis prêt à diversifier ce que nous faisons et à voir comment nous affectons le monde. Ce voyage a commencé avec l’annonce récente de son nouveau roman graphique, Plage des limbes.

Achetez ou diffusez Vince Staples.

Liste des morceaux de Vince Staples :

ÊTES-VOUS AVEC CELA ?

LOI DES PROBABILITÉS

VILLE DU COUCHER DU SOLEIL

LE BRILLANT

FAIRE DES VOYAGES

LA POMME ET L’ARBRE

TAKE ME HOME (Feat. Fousheé)

PETIT FONDU

CENTRE COMMERCIAL LAKEWOOD

GHM