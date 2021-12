Vince Zampella de Respawn reprend la franchise Battlefield et a des plans pour un univers connecté

Des changements sont en cours chez EA alors que la société bouleverse la franchise Battlefield.

Ces changements commencent avec le co-fondateur de Respawn Entertainment, Vince Zampella, en charge de la franchise à l’avenir. Son nouveau poste fait suite à la sortie du studio du directeur général de DICE, Oskar Gabrielson.

Un autre changement de direction charge le concepteur de Halo Marcus Lehto d’apporter plus à la franchise en démarrant un nouveau studio à Seattle axé sur l’apport de plus d’éléments de narration à la série. Son nouveau studio travaillera aux côtés de DICE ainsi que du développeur de Battlefield Portal Ripple Effect, qui, selon GameSpot, « développe une nouvelle expérience Battlefield dans l’univers Battlefield 2042 ».

Les studios travailleront ensemble pour « étendre et améliorer Battlefield 2042″, ainsi que les futurs jeux et expériences Battlefield qui serviront d' »extensions » dans le cadre d’un « univers Battlefield ».

« C’est une stratégie » Et « à bien des égards », a déclaré Zampella à GameSpot. « Nous continuerons d’évoluer et de développer Battlefield 2042, et nous explorerons de nouveaux types d’expériences et de modèles commerciaux en cours de route que nous pourrons ajouter à cette base pour offrir une gamme impressionnante d’expériences à nos joueurs.

« Dans cet univers, le monde est interconnecté avec des personnages et une narration partagés. Cet univers est également construit avec notre communauté alors que nous exploitons la puissance du portail et du contenu généré par les utilisateurs qui met la créativité entre les mains de nos joueurs.

« Nous avons l’intention de construire un univers Battlefield, un avec plusieurs projets qui sont interconnectés avec le joueur au centre. Nous prévoyons de développer Battlefield et de rencontrer des joueurs où ils jouent à travers diverses expériences et modèles commerciaux, y compris notre prochain Battlefield Mobile à venir en 2022 à partir de Alex Seropian et les jouets industriels. »

On ne sait pas comment ce nouvel univers connecté fonctionnera et quelles expériences et quels jeux en feront partie, et on ne sait pas non plus à quel stade du processus de développement les choses en sont actuellement.

Battlefield 2042 est sorti en novembre et a été récemment mis à jour avec un énorme correctif qui a apporté un certain nombre de correctifs, des missions hebdomadaires, des modifications du HUD et bien plus encore.