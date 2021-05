Vincent D’Onofrio sur l’avenir de Chin & Bumpy’s Alliance (VIDEO) ⋆ .

“Peut-être que c’est fou que vous et moi pensions que cette chose entre nous fonctionnerait”, a déclaré le mafieux italien Chin Gigante (Vincent D’Onofrio) au chef du crime de Harlem, Bumpy Johnson (Forest Whitaker), à propos de leur improbable partenariat dans le commerce de l’héroïne en mai de la semaine dernière. 16 épisode de Parrain de Harlem.

À la fin de cet épisode du drame policier EPIX – qui se déroule pendant l’ère des droits civiques des années 1960 et inspiré par de vrais événements – il semblait que des mots plus vrais n’étaient jamais prononcés; un échange d’enlèvement entre leurs camps a mal tourné, laissant plusieurs cadavres.

Nous avons parlé à D’Onofrio avant la finale de la mi-saison, diffusée le dimanche 23 mai (la seconde moitié de la saison 2 revient le 8 août) à propos de jouer à Chin et pourquoi lui et Bumpy ont duré aussi longtemps en tant que partenaires dans le crime. Quant à l’avenir de ce duo, D’Onofrio nous a dit: «Plus ils essaient de s’étendre, plus ça devient dangereux.»

L’un de ces dangers vient du FBI, qui se rapproche des deux hommes. Chacun a sa propre façon de lutter pour la liberté. Les fans de D’Onofrio vont se régaler: l’acteur plonge dans la stratégie utilisée par Gigante dans la vie réelle pour échapper aux poursuites – quelque chose qui peut être encore plus fou que le partenariat entre ces deux criminels.

Parrain de Harlem, finale de la mi-saison, dimanche 23 mai, 9 / 8c, Epix

