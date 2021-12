Vincent Jackson, ancienne star des Chargers et des Buccaneers, a révélé la cause du décès

La cause du décès de l’ancien receveur de la NFL Vincent Jackson a été révélée. Selon le médecin légiste du comté de Hillsborough (Floride), selon ESPN, Jackson est décédé des suites d’une consommation chronique d’alcool et sa mort a été jugée « naturelle ». Cela survient quelques jours après que la Concussion Legacy Foundation a révélé que Jackson avait reçu un diagnostic d’encéphalopathie traumatique chronique (CTE) de stade 2.

Jackson a été retrouvé mort au Homewood, Suites à Brandon, en Floride, le 15 février. Il avait 38 ans. Jackson a été découvert après que sa famille eut signalé sa disparition cinq jours plus tôt. La cause du décès n’a pas été dévoilée à l’époque. Avant sa mort, Jackson, qui a joué pour les Chargers de San Diego et les Buccaneers de Tampa Bay, souffrait de dépression, de pertes de mémoire progressives, de sautes d’humeur, de paranoïa et d’un isolement social extrême.

Le rapport d’autopsie a montré que Jackson souffrait de cardiomyopathie alcoolique, de stéatose et de fibrose hépatiques, de varices œsophagiennes, d’ascite, d’ictère, de pancréatite à distance, d’insuffisance rénale et d’hyponatrémie, de déshydratation, de maladie cardiovasculaire et d’intoxication par l’alcool éthylique, qui sont tous des symptômes de la consommation chronique d’alcool.

« Vincent a consacré une grande partie de sa vie à aider les autres. Même après son décès, je sais qu’il voudrait continuer ce même héritage », a déclaré la veuve de Jackson, Lindsey, dans un communiqué publié par la Concussion Foundation, par PEOPLE. « En faisant don de son cerveau à la banque de cerveaux VA-BU-CLF, nous espérons continuer à voir des progrès dans la recherche sur les CTE, permettant aux médecins de diagnostiquer la maladie chez le vivant et de trouver des options de traitement à l’avenir. Il reste encore beaucoup à faire. être compris au sujet du CTE, et l’éducation est la clé de la prévention. La conversation autour de ce sujet doit être plus répandue, et notre famille espère que les autres se sentiront à l’aise et soutenus lorsqu’ils parleront du CTE pour aller de l’avant. »

Jackson a été sélectionné au deuxième tour par les Chargers en 2005. Il a passé sept saisons avec les Chargers avant de rejoindre les Buccaneers. En 12 saisons dans la NFL, Jackson, trois fois Pro Bowler, a capté 540 passes pour 9 080 verges et 57 touchés. Sa meilleure saison a été en 2012 lorsqu’il a capté 72 passes pour 1 384 verges et huit touchés. Avant de rejoindre la NFL, Jackson a joué au football universitaire dans le nord du Colorado. Il a terminé sa carrière en tant que leader de tous les temps pour les verges de réception (3 548) et les touchés (37).

« J’ai le cœur brisé par la mort de Vincent Jackson », a déclaré le directeur des sports du nord du Colorado, Darren Dunn, au moment de la mort de Jackson. « L’ensemble du département des sports et moi-même adressons nos plus sincères condoléances à Lindsey, à leurs enfants et à ses parents, Terence et Sherry Jackson. Vincent était vraiment une personne formidable et un fier ambassadeur de l’Université du nord du Colorado. »