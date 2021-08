Vincent Kartheiser des Titans nie les allégations de mauvaise conduite sur le plateau

in

Mad Men alun Vincent Kartheiser nie les allégations de mauvaise conduite sur le tournage de la série HBO Max Titans.

La star, qui incarne le méchant Jonathan Crane, alias Scarecrow, dans la nouvelle troisième saison de l’émission de super-héros DC, a fait l’objet de deux récentes enquêtes internes de Warner Brother Television sur un comportement négatif présumé. Aucune autre partie n’a été identifiée.

“Vincent Kartheiser nie avec véhémence les allégations”, a déclaré le représentant de l’acteur à E! News le samedi 14 août. “Warner Bros. a enquêté sur cette affaire et a clairement indiqué à M. Kartheiser ses attentes en matière de comportement sur le plateau, et il a accepté de se conformer à leurs directives.”

Une source proche de la situation a déclaré à E! News que la première plainte concernant Kartheiser concernait un “comportement sophomorique de nature verbale” qui nécessitait “une action corrective” mais pas un licenciement. Le service des relations de travail de Warner Bros. Television a enquêté et interrogé les parties concernées et a également abordé les problèmes directement avec l’acteur et l’a conseillé sur les questions de comportement.