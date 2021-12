Vincente Fernandez, chanteur mexicain légendaire, décédé à 81 ans

Quatre mois après avoir subi une chute qui l’a conduit à l’unité de soins intensifs d’un hôpital, Vincente Fernández est décédé. Il avait 81 ans. L’annonce est venue dans un post sur sa page Instagram officielle. « Ce fut un honneur et une grande fierté de partager avec tout le monde sa grande carrière musicale. Il a tout donné à son public », peut-on lire dans le post, traduit en anglais depuis sa langue maternelle. « Merci de continuer à applaudir, merci de continuer à chanter. »

People Magazine rapporte que le 10 août, sa famille a déclaré qu’il était dans une situation « grave mais stable » et sous respirateur à la suite d’une chute dans son ranch de Guadalajara. Sa famille a continué à fournir des mises à jour dans l’espoir d’un rétablissement complet. « Je t’aime papa », a écrit son fils et collègue chanteur, Alejandro Fernández, sur Instagram à l’époque. Il a deux autres enfants, Vicente et Gerardo Fernández.

La carrière du défunt chanteur a été longue et impressionnante, il a eu du succès à la fois dans la musique et le jeu d’acteur. Certains de ses singles les plus populaires incluent « Por Tu Maldito Amor », « Volver Volver », « Acá Entre Nos », « Hermoso Cariño », « Mujeres Divinas ». Il était également célèbre pour des reprises de chansons comme « El Rey » et « Camino de Guanajuato ».

Connu sous le nom d’El Ídolo de México, ou l’idole mexicaine, il est né et a grandi à Guadalajara, Jalisco. Il a commencé sa carrière comme artiste de rue. Il a été signé au Mexique CBS Records en 1966

En 1971, il sort son premier film, Tacos al carbón. Il a également eu des rôles dans des films comme La Ley del Monte et Por Tu Maldito Amor. Ses films présentaient des chansons de mariachis tout au long, ainsi que des reprises d’anciennes rancheras par des chanteurs tels que José Alfredo Jiménez et Javier Solís.

Il a été un pionnier dans son genre, écrivant certains des classiques. Fernández a remporté quatre Grammys et huit Latin Grammys.

La chute qu’il a subie en août n’était pas sa première crise de santé. En 2019, une grosseur a été trouvée dans son foie. Il a refusé une greffe du foie, affirmant qu’il craignait que le donneur puisse être un « toxicomane » ou une personne « homosexuelle ». « Ils voulaient me donner le foie d’un autre f—er, et je leur ai dit ‘Je ne vais pas coucher avec ma femme avec le foie d’un autre homme' », a-t-il déclaré lors d’une apparition dans l’émission télévisée mexicaine De Primera Mano. « Je ne sais même pas s’il était homosexuel ou toxicomane. » Ses commentaires ont provoqué une réaction violente.

Il y a eu également une controverse plus tôt cette année lorsqu’il a été accusé d’abus sexuels par la chanteuse Lupita Castro. À peu près à la même époque, des photos ont fait surface en ligne de lui touchant des femmes de manière inappropriée. Fernández a nié les accusations.