Vinco Ventures a gagné 70% cette semaine. Quelle est la prochaine étape pour BBIG Stock ?

Si vous suivez Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE), vous savez que l’entreprise se concentre sur deux choses : la croissance et l’innovation. Pour l’entreprise d’acquisition sélective, ces deux exploits sont réalisés, non seulement en achetant, mais en achetant gros. La chute a commencé avec l’annonce par Vinco d’un catalyseur majeur, en particulier qu’octobre apporterait le lancement de son spin-off Cryptyde. Cryptyde est une entité indépendante axée sur la technologie blockchain et les perturbations qui incluraient le marché numérique E-NFT.com. Après beaucoup d’attente, le jour prévu pour le lancement de Cryptyde est enfin arrivé. Alors que les investisseurs ont des questions persistantes, l’action BBIG a connu une semaine de forte croissance.

Source : Shutterstock

Qu’est-il arrivé avec BBIG Stock

Il y a quelques semaines, Vinco Ventures a publié un diaporama avant son assemblée des actionnaires. Cette présentation a détaillé, entre autres, son projet de spin-off Cryptyde. Si tout se passait bien, le plan prévoyait que Cryptyde commence à négocier de manière indépendante sous le ticker TYDE. Cette présentation a également fixé la date de l’assemblée générale des actionnaires du 14 octobre.

Vinco Ventures a déposé ce matin un formulaire 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, indiquant que les quatre propositions à l’ordre du jour de son assemblée des actionnaires ont été approuvées. Ces propositions comprennent l’élection de nouveaux administrateurs et la confirmation d’un nouveau cabinet d’experts-comptables.

Selon la présentation du début de la saison, la date d’enregistrement du dividende dérivé de Cryptyde est aujourd’hui, le 15 octobre. Cependant, la semaine dernière, Vinco Ventures a déposé un 8-K séparé modifiant la date d’enregistrement au 22 octobre. Cela signifie toute personne détenant Les actions BBIG à ce moment-là seraient éligibles pour recevoir le dividende et encaisser le dernier effort de Vinco Venture.

Cependant, les investisseurs avides de plus d’informations peuvent être un peu frustrés. Le 8-K d’aujourd’hui n’a pas fait mention de Cryptyde ou du spin-off en attente. Ni, semble-t-il, le formulaire S-1/A également déposé ce matin. Vinco Ventures n’a immédiatement mis aucun représentant à disposition pour commenter le spin-off.

Pour le stock BBIG, cependant, cela fait quelques bons jours.

Les actions ont gagné près de 70% au cours des cinq derniers jours de bourse. Après une période de turbulences, Vinco Ventures a commencé à augmenter le 7 octobre après que la société a annoncé l’acquisition réussie de l’innovateur ad-tech AdRizer par le biais de sa joint-venture avec Médias mondiaux ZASH.

Pourquoi est-ce important

Un favori des investisseurs de détail, Vinco a généré un buzz constant auprès des communautés d’investissement numériques. Ce statut de stock de mème l’a gardé aux yeux du public tout au long de septembre et octobre, malgré les turbulences constantes par lesquelles le stock de BBIG a été en proie.

Si tous les systèmes disparaissent, cependant, et pour le moment, il semble qu’ils le soient, Vinco pourrait enfin se diriger vers une période de croissance durable. Le lancement de Cryptyde n’a pas encore été confirmé techniquement, mais le titre monte en flèche, ce qui est clairement un indicateur du potentiel de l’entreprise et de sa vision de lancer une entreprise sur mesure pour répondre à un besoin clair du marché.

Quelle est la prochaine étape pour BBIG Stock

Alors que l’action augmentait aujourd’hui, les investisseurs de Reddit ont poussé fort, sachant que ce type de pression la ferait grimper encore plus et avec le catalyseur imminent de Cryptyde, elle pourrait même y rester. Ce n’est guère surprenant, car la spin-off et la société mère sont exactement les types d’entreprises que les investisseurs numériques aiment voir réussir.

Hier, l’analyste d’InvestorPlace Louis Navellier a vanté le potentiel de Vinco, notant que même si la société était déroutante pour certains investisseurs, le potentiel de hausse était clair. Il a écrit que si les investisseurs sont prêts à attendre et à supporter le type de turbulence qui vient avec le risque, ils pourraient certainement récolter des bénéfices tandis que l’action BBIG a prouvé que ses sceptiques avaient tort.

Bien que tout dans cet accord reste compliqué, il reste également intéressant de surveiller l’augmentation du stock existant, en particulier si l’autre commence bientôt à se négocier. Le 22 octobre se profile comme une date clé pour les fans d’actions BBIG.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.