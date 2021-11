Vinco Ventures est réservé aux investisseurs ayant une tolérance au risque extrême

Avec tout le battage médiatique récent autour de la crypto-monnaie, il n’est pas surprenant que les gens soient ravis d’investir dans ce nouveau monde. En raison de la croissance astronomique des prix et de l’adoption des cryptos, les choix boursiers font également leur apparition. Eux aussi se portent très bien. Cependant, il est nécessaire de séparer le blé de l’ivraie. Plusieurs entreprises veulent profiter des crypto-monnaies et des NFT (tokens non fongibles). Bien qu’il n’y ait rien de mal à cela, vous devez adhérer à une règle d’or de Warren Buffet. « N’investissez jamais dans une entreprise que vous ne pouvez pas comprendre », a-t-il dit un jour. Par conséquent, cela n’a pas de sens d’initier une position avec Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE) stock en ce moment.

Le modèle économique de BBIG est un peu une énigme, et son succès peut être attribué en partie à son ambiguïté. Ce n’est pas le type d’entreprise que vous pourriez facilement catégoriser. Mais on dirait qu’il se porte bien malgré tout. BBIG cherche à se positionner comme « une société de recherche et développement, de fabrication, de vente et d’exécution de produits de consommation verticalement intégrée et de bout en bout ». En d’autres termes, ils voulaient mettre un pied dans la porte dans plusieurs domaines, y compris l’idéation et la R&D en passant par la fabrication jusqu’à la distribution ou l’exécution, y compris des choses comme le marketing.

Ils recherchent toute idée pouvant potentiellement conduire à des rendements démesurés. Il leur manque un créneau spécifique, ce qui les rend difficiles à analyser et à valoriser. L’action BBIG semble se négocier davantage sur la lancée. Cela n’intéressera pas les investisseurs qui recherchent des réussites à long terme avec des flux de revenus stables. Cependant, cela pourrait avoir un certain attrait pour les day traders.

Lomotif est le plus grand catalyseur

L’aspect le plus excitant de l’histoire de Vinco Ventures est leur investissement continu dans le développement et le potentiel de Lomotif. C’est l’un des rivaux les plus importants de TikTok dans l’espace vidéo abrégé. L’application Lomotif a été téléchargée plus de 225 millions de fois et est actuellement utilisée dans plus de 200 pays. Il travaille des heures supplémentaires pour étendre sa présence dans toutes les sphères du divertissement. Ils ont lancé un label, LoMo Records, et une chaîne de divertissement à grande échelle, LoMo TV. Les artistes musicaux Lil Nas X et The Kid Laroi collaborent également sur les plateformes de la société, ce qui ne manquera pas de susciter l’intérêt.

Lomotif a pour mission de se frayer un chemin sur l’un des marchés les plus en vogue de l’espace vidéo abrégé : l’Inde. Le deuxième pays le plus peuplé devrait porter sa base d’utilisateurs de vidéos courtes à 580 millions d’ici 2025, contre 275 millions d’utilisateurs attendus en 2020. C’est un grand marché à saisir. L’Inde a interdit TikTok dans son pays en raison de ses problèmes persistants avec la Chine. Cela laisse le marché grand ouvert pour des concurrents comme Lomotif.

Pendant ce temps, une coentreprise entre Vinco Ventures et ZASH Global Media and Entertainment a signé un accord d’achat AdRizer pour 108 millions de dollars, une entreprise spécialisée dans les technologies publicitaires. Je pense que l’intégration de ces deux éléments peut améliorer les références de monétisation de Lomi et générer des affaires avec des clients externes.

Domaines problématiques pour BBIG Stock

Le modèle économique de Vinco Ventures est simple. Ils recherchent des entreprises de haute qualité qu’ils peuvent acheter et améliorer leur portefeuille. Cependant, malgré la simplicité du modèle, ils devront conserver une quantité substantielle d’argent liquide dans leurs livres pour s’assurer qu’ils peuvent poursuivre leur stratégie.

Bien qu’il dispose de suffisamment de liquidités pour au moins les douze prochains mois, BBIG pourrait avoir des difficultés en tant qu’entreprise en activité si ses plans de mobilisation de capitaux deviennent plus limités. Plus tôt dans l’année, Redditors a contribué à faire grimper le prix de cette action, car elle présentait plusieurs tendances d’investissement clés que l’investisseur du millénaire adore, telles que la vidéo courte et l’espace NFT chauffé à blanc. Mais les bons moments ne dureront pas éternellement, et la société ne peut espérer un renflouement de Reddit à chaque fois qu’elle souhaite lever des capitaux.

La croissance des revenus trimestriels de Vinco Ventures n’a rien d’extraordinaire, sans aucun signe d’amélioration en vue. Compte tenu de leurs performances erratiques, il est donc difficile de prévoir à quoi ressemblera sa ligne de tête pour l’année prochaine. Les investisseurs veulent une forte croissance du chiffre d’affaires et du résultat net.

L’action BBIG est risquée à ce stade

A l’ère de Reddit, BBIG est le stock idéal pour bien faire. Les traders cherchant à faire un retour rapide resteront attirés par celui-ci dans un avenir prévisible. C’est purement parce que, comme la société de minage de crypto SOS (NYSE :SOS), il investit dans les types de choses que le commerçant débutant trouve attrayant. Cependant, sans un flux de trésorerie récurrent et régulier, il ne sert à rien d’investir dans des actions BBIG.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence.