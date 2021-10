Vinessa Shaw — De bons gènes ou de bons docteurs ?!

Vinessa Shaw ça a l’air si bien qu’on pourrait penser que quelqu’un lui a jeté un sort !

Voici la version de 23 ans de la charmante actrice principale du film classique d’Halloween de Disney, « Hocus Pocus », lors de la première de son film « Eyes Wide Shut » à Westwood, en Californie, en 1999 (à gauche).

Et 22 ans plus tard … l’actrice emblématique de 45 ans n’a pas l’air d’avoir vieilli d’un an – ou de trois cents ans – alors qu’elle a été vue lors du Tribeca Festival à New York il y a quelques mois à peine. (droit).

C’est juste un tas de trucs et astuces !

La question est …