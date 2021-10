Photo du Dr Billy Ingram/WireImage

Bryan et David discutent de la façon dont « PTI » et sa disposition unique ont changé le paysage des discussions sportives

Bryan et David discutent du 20e anniversaire de Pardon the Interruption et mettent en évidence la mise en page de l’émission, la chimie entre Michael Wilbon et Tony Kornheiser, et expliquent comment l’émission a changé le paysage des discussions sportives (7:05). Plus tard, ils brisent la décision de Nick Kristof de quitter son emploi au New York Times pour se présenter au poste de gouverneur de l’Oregon (32:35). De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre Strained-Pun.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

