Vingt-cinq États poursuivent l’administrateur de Biden pour un mandat de masque pour les enfants dans Head Start

La Louisiane et 24 autres États poursuivent l’administration Biden au sujet des mandats de masques pour les enfants et des exigences en matière de vaccins pour les programmes Head Start du personnel.

« Comme toutes ses autres tentatives illégales d’imposer des décisions médicales aux Américains, les ordres excessifs de Biden de masquer les enfants de deux ans et de forcer les enseignants à vacciner dans nos communautés mal desservies coûteront des emplois et entraveront le développement de l’enfant », a déclaré le procureur général de la Louisiane, Jeff Landry, dans un communiqué. déclaration mardi. « S’il est adopté, l’autoritarisme de Biden réduira le financement, les programmes et les services de garde dont dépendent désespérément les familles qui travaillent, les mères célibataires et les personnes âgées qui élèvent des petits-enfants. »

le président Biden. (Photo AP/Evan Vucci)

MAISON BLANCHE : LES GENS N’ONT PAS À « PORTER UN MASQUE TOUT LE TEMPS » SI « NOUS FAISONS DES PROGRÈS » LUTTE CONTRE LE COVID

Le procès intervient en réponse à un ensemble de nouvelles règles publiées par l’administration Biden le mois dernier qui obligent les enfants de plus de deux ans dans les programmes Head Start à porter des masques, tandis que le département américain de la Santé et des Services sociaux exige du personnel, des entrepreneurs et des bénévoles dans le programme pour se faire vacciner d’ici la fin janvier.

Les 25 États cherchent à mettre un terme à l’application du mandat, affirmant qu’il dépasse l’autorité de l’administration et viole le Congressional Review Act et le dixième amendement.

Joseph G. Allen pense que les masques fonctionnent, mais ne sont pas nécessaires pour les enfants. (Allison Dinner/Bloomberg via .)

« Les enfants de notre nation ont fait face à suffisamment de revers et de difficultés au cours des deux dernières années ; ils ne peuvent pas se permettre une autre attaque du gouvernement contre leur développement », a déclaré Landry. « Mon bureau a réussi à bloquer les mandats de Biden sur de nombreux Américains qui travaillent dur, et nous travaillerons sans relâche pour obtenir les mêmes victoires pour les tout-petits et les enseignants. »

L’Alabama, l’Alaska, l’Arkansas, l’Arizona, la Floride, la Géorgie, l’Indiana, l’Iowa, le Kansas, le Kentucky, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Nebraska, le Dakota du Nord, l’Ohio, l’Oklahoma, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, le Tennessee, l’Utah rejoignent la Louisiane dans l’effort. , Wyoming et Virginie-Occidentale.

Les programmes Head Start financés par le gouvernement fédéral au centre de la poursuite sont conçus pour préparer les enfants jusqu’à cinq ans à l’école tout en fournissant des services et un soutien aux familles à faible revenu avec enfants.

Ken Paxton, procureur général du Texas. (Dylan Hollingsworth/Bloomberg via .)

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui s’est joint au procès, a exprimé un sentiment similaire plus tôt ce mois-ci.

« Je ne permettrai pas aux Texans d’être contraints de se faire vacciner parce que le gouvernement fédéral leur donne un ultimatum pour choisir entre leur santé ou l’éducation préscolaire de leur enfant », a déclaré Paxton. « Ces mandats inconstitutionnels n’ont pas leur place dans notre pays, et ils ne sont pas les bienvenus ici au Texas. »