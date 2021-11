Vini Cosmetics nomme Vishal Kaul PDG

Kaul sera responsable des opérations quotidiennes et de l’exécution de la stratégie à long terme de l’entreprise

Vini Cosmetics, soutenu par KKR, a nommé Vishal Kaul au poste de directeur général (PDG). Kaul travaillera aux côtés du conseil d’administration de Vini pour exécuter les plans de croissance de l’entreprise, y compris les nouveaux produits et catégories, dans le rôle nouvellement créé de PDG. Il sera également responsable des opérations quotidiennes et de l’exécution de la stratégie à long terme de l’entreprise. La nomination est effective à partir de février 2022.

« Nommer un PDG du calibre de Vishal centré sur le consommateur et averti en numérique qui peut mener Vini dans sa prochaine phase de croissance était l’une de nos principales priorités et celles de KKR. Nous apprécions son expertise dans la transformation des entreprises mondiales de consommation, en plus de sa forte perspective entrepreneuriale et de sa profonde compréhension du marché et des consommateurs indiens. Aux côtés de nos actionnaires, nous soutenons pleinement Vishal et sommes impatients de soutenir son travail pour réaliser la vision de Vini de devenir un fournisseur leader de produits de soins personnels à l’échelle mondiale », a déclaré Darshan Patel, président de Vini.

Kaul a été recruté après un processus de recherche mondial rigoureux qui a suivi l’acquisition par la société d’investissement KKR d’une participation majoritaire dans Vini en juillet 2021, a déclaré Vini dans un communiqué. Kaul apporte avec lui plus de deux décennies d’expérience dans le domaine des marques mondiales et de la direction générale. Il rejoindra l’entreprise en provenance de PepsiCo India. En tant que vice-président et chef d’entreprise des activités de boissons pour l’Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Népal et le Bhoutan, il est reconnu pour avoir redressé les affaires du segment et dirigé la croissance rentable.

« C’est un privilège de travailler en étroite collaboration avec Darshanbhai et Dipambhai, qui sont des pionniers dans cette industrie et ont créé des marques leaders sur le marché qui sont devenues des marques connues. Les consommateurs recherchent de plus en plus des améliorations de style de vie, des produits et des services de qualité. Je suis convaincu que chez Vini, nous continuerons à innover et à proposer un portefeuille centré sur le consommateur qui répondra aux besoins actuels et évolutifs de nos consommateurs », a déclaré Kaul.

