Vinicius, au rythme des buteurs de Cristiano Ronaldo

25/08/2021 à 10h15 CEST

L’attaquant du Real Madrid, Vinícius Júnior, a marqué trois buts lors des deux premières journées de Liga et s’est imposé comme le leader de l’équipe blanche lors de ces premières étapes de la saison 2021/22.. Dans quelle est la deuxième étape de Carlo Ancelotti à la tête du projet sportif, l’ex de Flamengo a jeté l’équipe sur le dos au niveau des buteurs.

Le Brésilien, qui est l’un des grands joyaux du Real Madrid, a marqué trois buts lors des deux premiers matches de championnat, un contexte qui ne s’était pas produit depuis la saison 2011/12, lorsque Cristiano Ronaldo a marqué un total de quatre. Ce brillant départ l’a conforté en tant que meilleur joueur blanc du début de saison.

1 – Vinicius Jr. 🇧🇷 a marqué trois buts lors de ses deux premiers matchs @LaLiga cette saison, le meilleur début de score par un joueur de @realmadrid après ses deux premiers matchs de la campagne depuis Cristiano Ronaldo en 2011 (quatre). Révulsif pic.twitter.com/uJ0kD9rI7H – OptaJose (@OptaJose) 23 août 2021

Les Blancs n’ont pas pu passer le match nul (3-3) contre Levante dans la Ciutat de València et ils ont cédé les deux premiers points de cette nouvelle édition de LaLiga. OULe doublé de l’ailier brésilien dans le dernier quart d’heure de jeu a sauvé un point subi. Il est entré après l’heure pour Marco Asensio et a révolutionné un jeu qui est devenu très difficile.

En attendant l’explosion finale

Le Real Madrid et sa direction sportive font aveuglément confiance à l’ailier brésilien, qui arrivé dans la capitale en échange de 45 millions d’euros à l’été 2018. De moins en plus, ajoute l’ex de Flamengo 10 buts en Liga avec le Real Madrid et un total de 17 toutes compétitions confondues, en plus de 23 passes décisives.

La saison a commencé comme un coup : enregistre un but toutes les 18 minutes et est devenu l’un des joueurs les plus en forme de l’équipe de Carlo Ancelotti. Après avoir échoué à remporter la Copa América avec son équipe, l’attaquant veut exploser définitivement au Real Madrid et devenir l’un des joueurs de la franchise.