Vinicius : « Barcelone et le Real Madrid ont essayé de me signer mais j’ai choisi le projet du Real Madrid »

L’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior s’est exprimé dans une interview avec El Larguero de Cadena SER, où il a partagé ses réflexions sur l’actuelle 2021-2022, ses progrès en tant que joueur et aussi son avenir dans la capitale espagnole.

Vinicius a été interrogé sur Barcelone et a confirmé les rumeurs suggérant qu’ils avaient essayé de le signer alors qu’il jouait encore pour Flamengo.

« Je pense qu’ils vont s’améliorer avec Xavi mais je ne peux pas parler des autres équipes, je suis concentré sur Madrid. Barcelone et le Real Madrid ont essayé de me signer mais j’ai choisi le Real Madrid en raison du projet qu’ils proposaient. J’ai toujours aimé le club et des joueurs comme Cristiano Ronaldo et d’autres », a déclaré Vinicius.

L’attaquant a également tenté d’expliquer ce qui a changé cette saison maintenant qu’il s’est imposé comme un titulaire incontesté du Real Madrid.

« Avoir des minutes est important pour de nombreux joueurs, maintenant je suis plus prêt à obtenir plus de minutes et je ne sais pas si j’étais aussi prêt avant. J’espère aider le Real Madrid pendant de nombreuses années, je suis venu ici pour apprendre et m’améliorer et je le fais toujours et je continuerai jusqu’à mon dernier jour ici », a-t-il expliqué.

Vinicius a également félicité Karim Benzema, l’autre leader offensif de l’équipe.

« Maintenant, j’ai joué plus de temps avec Benzema et nous nous connaissons mieux, c’est un grand, grand joueur et il m’aide toujours. Je veux l’aider à marquer de nombreux buts cette saison et j’espère qu’il pourra remporter le Ballon d’Or », a-t-il déclaré.

Vinicius a conclu son interview en parlant des critiques et des blagues qu’il a reçues au cours de ses premières saisons dans le club.

« J’ai toujours été concentré sur le jeu, je ne me considère pas comme un meilleur joueur et je ne pense pas non plus que j’étais pire avant. Je continue et je me fiche de ce que les gens disent de moi. J’ai toujours cru que j’allais réaliser beaucoup de grandes choses ici, ce club m’a donné tellement de choses que j’espère pouvoir rester ici pendant de nombreuses années. Je me sens pertinent et je suis tellement heureux ici maintenant », a conclu l’attaquant.