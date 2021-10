Vinicius continue d’afficher son nez marquant

20/10/2021 à 12h45 CEST

L’ailier du Real Madrid Vinicius Júnior a marqué un doublé lors de la victoire massive des Blancs (0-5) sur le Shakhtar Donetsk lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. En plus de l’attaquant, Karim Benzema, Rodrygo et un but contre son camp de Kryvtsov ont accordé les trois points et la tête, avec six points, comme le shérif Tiraspol, à l’équipe de Carlo Ancelotti.

Le Brésilien, qui a débuté la saison à un excellent niveau, a marqué deux fois et a augmenté ses records de buts à sept dans toutes les compétitions en 11 apparitions. C’est, de loin, son meilleur bilan en tant que joueur blanc sur la même saison : la saison dernière, il a marqué six buts en 49 matchs.

7 – @vinijr a marqué son septième but pour @realmadrid cette saison toutes compétitions confondues (en 11 matchs), son plus haut depuis une campagne avec les Blancs (la saison dernière, il a marqué six buts en 49 matchs). Inspiré. pic.twitter.com/2gTf1uJk8u – OptaJose (@OptaJose) 19 octobre 2021

L’ancien joueur de Santos a généré un duo mortel avec Karim Benzema, qui a inscrit 11 buts et huit passes décisives en 11 matchs toutes compétitions confondues.. Malgré les trois matchs sans victoire et les deux défaites consécutives, l’équipe blanche a riposté contre un Shakhtar faible et renforcé la position de Carlo Ancelotti, marqué notamment par de mauvais résultats.

Une victoire clé pour la première place

Les trois points contre l’équipe ukrainienne leur redonnent la première place au détriment du shérif Tiraspol, qui a succombé à domicile face à l’Inter Milan et reste en deuxième position avec six points., le même que le Real Madrid. Les Blancs ont repris la tête du groupe et, après les défaites, sont encore plus favoris à la première place du groupe face aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Ceux de Carlo Ancelotti n’ont pas concouru ce week-end en raison de la suspension par le CSD de leur match contre l’Athletic Club et leur prochain rival est le FC Barcelone. Ceux de la capitale visiteront le Camp Nou lors du dixième tour du championnat national dans l’un des matchs les plus attrayants du week-end.