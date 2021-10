Vinicius continue de découvrir de la main de Carlo Ancelotti

31/10/2021 à 08:15 CET

L’attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a de nouveau joué un rôle clé pour Carlo Ancelotti lors de la victoire acharnée (1-2) sur Elche au Martínez Valero lors de la 11e journée de Liga. Il a inscrit un doublé et porté ses chiffres à sept buts et trois passes décisives lors de cette édition 2021/11 en seulement 11 matchs.. Ce sont neuf buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues, seulement dépassés par Benzema.

Le Brésilien, qui a été le joueur le plus transcendant de l’équipe blanche lors des trois dernières journées de Liga, Il a déjà dépassé le record de buts de ses deux saisons précédentes en championnat : lors des éditions 2019/20 et 2020/21, il a ajouté six buts en 64 matchs.. Avec Karim Benzema, il forme l’une des paires les plus meurtrières du championnat espagnol et des cinq ligues majeures.

6 – Vinícius Junior a marqué six buts en 11 matchs avec @realmadrid en Liga 21/22, autant que lors des deux précédentes campagnes de championnat ensemble (six buts en 64 matchs). Augmenter. pic.twitter.com/SIBXNgS0iq – OptaJose (@OptaJose) 30 octobre 2021

L’ancien Flamengo et l’ancien Olympique Lyonnais, en effet, maintiennent le Real Madrid comme leader provisoire de la Liga comme les deux joueurs les plus décisifs en phase offensive : entre les deux ils ajoutent 20 buts sur les 33 marqués par l’équipe (60% de participation). Le Brésilien compte neuf buts et cinq passes décisives, tandis que le Français monte à 11 buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues.

Le Real Madrid sauve les meubles contre Elche

Les Blancs ont montré une version grise lors de leur visite à Martínez Valero: Elche a coupé les distances à cinq minutes de la fin avec un but de Pere Milla et a mis l’équipe de Carlo Ancelotti dans les cordes, qui a souffert pour prendre les trois points. Vinícius a ouvert le score après la 20e minute et a marqué le deuxième près de 80 pour le Real Madrid pour prendre les devants en l’absence du match de la Real Sociedad.

L’équipe de Carlo Ancelotti a mis fin à une séquence de cinq points sur les 12 derniers possibles avec une importante victoire à l’extérieur: les Blancos ont signé deux victoires consécutives à l’extérieur après avoir perdu contre le RCD Espanyol juste avant la deuxième pause de l’équipe nationale et reprend provisoirement la tête.