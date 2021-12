Vinicius : « Courtois est incroyable, le meilleur gardien du monde »

L’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior s’est entretenu avec la presse juste après la victoire convaincante de l’équipe 2-0 contre l’Atletico de Madrid, ce qui porte son avance actuelle à huit points, bien que Séville ait un match à jouer.

«Nous avons terminé l’un des meilleurs matchs de la saison, avec la bonne mentalité et la bonne concentration dans tout ce que nous avions à faire et tout ce que l’entraîneur nous a demandé de faire. Avec nos trois milieux de terrain contrôlant le ballon, c’est une tâche facile pour nous, les attaquants, nous devons continuer », a-t-il déclaré.

Vinicius a délivré deux passes décisives hier soir, prouvant qu’il peut toujours avoir un impact lorsqu’il ne marque pas ou lorsqu’il n’a pas autant de liberté pour dribbler ses adversaires.

«Je suis content de mes deux passes décisives, je veux aider Karim à marquer beaucoup de buts et aider l’équipe à gagner des matchs difficiles comme celui-ci. Je suis content de jouer comme ça mais ce qui m’est arrivé est normal, je suis arrivé ici quand j’avais 18 ans. C’est un peu difficile de signer pour le meilleur club du monde avec les meilleurs joueurs. Maintenant, je veux continuer », a-t-il ajouté.

Vinicius a conclu son entretien en faisant l’éloge de ses coéquipiers Thibaut Courtois et Luka Modric.

« Courtois est incroyable, pour moi c’est le meilleur gardien du monde. Je n’ai jamais rien vu de tel, il sauve chaque coup pendant les entraînements et aussi ici. Il me surprend tous les jours. S’il peut jouer comme ça, il nous aidera beaucoup. Modric est incroyable aussi, on dirait qu’il a 22 ans comme nos jeunes joueurs. Il facilite les choses, je suis sûr qu’il était l’homme du match et nous gagnerons de nombreux trophées s’il joue comme ça. Il me donne toujours des conseils, c’est une personne formidable. Jouer aux côtés de Casemiro, Kroos et Modric facilite les choses, c’est le meilleur milieu de terrain du monde du football », a-t-il ajouté.