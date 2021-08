VINICIUS HENRY EST DE RETOUR ! 23 AOT 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Auparavant, c’était 99 occasions, 1 but. De toute façon, oh mon garçon ! quel moment pour moi de faire le fil ouvert. Vous vous souvenez tous de Vinicus Henry du match aller de Liverpool la saison dernière ? eh bien, il est de retour et de balle. N’ayant besoin que de 99% de chance de transformer le dernier 1% de notre espoir en un objectif. Son 2e objectif était une finition de beauté, de classe et de surbrillance. Vini ne fait que commencer. Mon estimation d’objectif mensuel pour lui est de 2 objectifs par mois. S’il peut continuer à ce rythme, il aura 15 ans à la fin de la saison. J’espère que carlo continuera à lui faire confiance et à rodrygo avec des minutes même si leur forme plonge. s’il termine la saison avec 15 buts ou plus, nous devrions commencer à l’appeler « Vinicius Sr » et faire passer son slogan à « 99 % de but, 1 % de chance ».

Mon nouveau surnom pour Ancelotti. Nous pourrions en fait voir nos joueurs jouer à leur vraie valeur monétaire. Donnez à Vini/Bale de l’espace pour courir, Asensio n’a jamais fait partie des ailes et nous n’aurions jamais dû passer au football de possession. Espérons que cette saison, nous mettrons fin à ce football moche, mort dans l’eau, de style possession qui a été notre perte ces deux dernières années. J’espère que les choses ne changeront pas lorsque Kroos & Modric reviendront. Nos garçons ont besoin de courir et nous devons leur créer de l’espace à tout prix et ne pas camper dans la moitié de terrain de l’opposition en essayant de faire passer une vache dans le chas d’une aiguille (Low Blocks). Même le benzema a l’air bien en fuite. Voyant que nous n’avons pas de milieux de terrain capables de livrer systématiquement la dernière passe dans la surface lors de situations de blocage bas. Nous devons faire de la place pour courir et n’utiliser la possession qu’en dernier recours ou pour des raisons de contrôle des dommages. Jamais en premier recours.

Oh et Case ont fait une passe de rupture de ligne à longue distance et parfaitement synchronisée à Vini pour son 1er but. Pour ceux qui insistent sur le fait que casemiro est éternellement une entrave à notre infraction. Allez regarder ses matchs de porto et son temps 2013-14 avec nous ici et aussi quand benitez l’a joué pour la première fois dans le derby contre l’Atlético. Mais je sais que ses détracteurs ne le feront pas et continueront d’affirmer que leur récit de lui est juste. Là encore, Case leur a donné des munitions au cours des deux dernières années depuis qu’il était un DM à temps plein faisant les choses de base.

Notre défense s’arrangera. J’espère qu’aucun d’entre vous ne s’attendait à ce que notre RB auxiliaire, Vazquez, fasse des merveilles à l’arrière si tôt. Quel est le problème avec Odri ? est-il sorti ?