Vinicius, Iniesta, Isco, Neymar et autres footballeurs qui ont encouragé l’éternel rival

27/10/2021 à 01h53 CEST

Vinicius Jr a-t-il pleuré avec le Barça 6-1 contre le PSG ? Les mauvaises langues, en particulier le scout du Barça André Cury, défendent que cela s’est produit. Que l’idole actuelle du Real Madrid n’est pas si madrilène quand le bouclier est pointé du doigt. Gerard Piqué, une semaine auparavant, avait lancé cette théorie lors d’une rencontre avec Ibai Llanos, soulignant que Vini était autant un culé que Joan Gaspart. Nous ne savons pas si cette histoire est vraie ou un mensonge, mais ci-dessous nous pouvons vous montrer quelques joueurs qui ont joué pour le Real Madrid et qui ont vraiment soutenu le Barça et vice versa.

CITP ALARCN

Une image de l’homme de Malaga vêtu d’un maillot jaune du Barça circule sur les réseaux. Mauvais signe. Si, en plus, tout le monde sait que votre chien s’appelle Messi, la chose a l’air blanche et dans la bouteille. Le milieu de terrain fait partie de ces joueurs qui ont peut-être changé son concept au fil du temps, mais quand il a joué pour Valence, il a fini par admettre qu’il était « anti-Madridista » et du Barça ? Les indices nous amènent à le penser.

ANDRES INIESTA

Rien de tel que l’innocence d’un enfant pour savoir de quelle équipe il s’agit vraiment. Le manchego, avant un tournoi de jeunes, a parlé à la télévision et a commis l’erreur d’avouer qu’il était madrilène. Cette phrase le hante depuis longtemps, mais il est également vrai que des Blancs ont tenté de le signer à plusieurs reprises, restant comme le plus proche en 2006 lorsque certains candidats blancs à la présidentielle ont divulgué qu’ils l’avaient fait.

LUKA MODRIC

« Je suis ravi de jouer pour le Barça. Je ferai tout mon possible pour que le rêve devienne réalité. » Ces propos du Croate en 2008 nous disent que son vœu était sur le point de se réaliser. Les culés, avec Xavi et Iniesta comme intouchables, n’ont jamais sondé une signature qui a changé la vie du Real Madrid en 2012. Lukita est maintenant un Madridista, mais dans ses premières années, il a été tenté de signer pour l’éternel rival.

NEYMAR

Le Brésilien était dans la carrière du Real Madrid, bien qu’officiellement, avant d’arriver à Barcelone. La bibliothèque du journal nous a permis de récupérer une interview du crack commun du PSG avec Coutinho -maintenant au Barça- admettant à la fois qu’ils voulaient signer pour le club blanc parce que « il est le meilleur du monde ». Tous les deux ont grandi, ils ont admiré le Madrid des « galactiques » avec Ronaldo et Roberto Carlos comme bannières.

ZIL

Plus de bibliothèque de journaux pour la liste. En 2009, le milieu de terrain allemand s’est ainsi offert au club culé, un an avant de rejoindre le Real Madrid. « Je suis fan du Barça depuis que je suis petit. C’est une équipe qui me fascine. Jouer pour Barcelone a toujours été mon rêve. Et j’espère le faire un jour. » Le bon Mesut, il faut le dire, n’a jamais pu contenir ses pensées, même si ces propos ne l’ont pas privé des ovations du Bernabéu.

MEMPHIS DEPAY

La signature galactique du Barça a laissé des déclarations surprenantes lors de son séjour à l’Olympique de Lyon alors qu’il tentait de relancer sa carrière après avoir échoué à United. « Je pense que je vais jouer pour le Real Madrid. C’est mon objectif. Dieu seul le sait, il m’aide », a-t-il déclaré. En ce moment, Memphis a un contrat pour une saison et demie de plus avec un Barça qui l’a signé gratuitement. Qui sait où ce sera en 2024.