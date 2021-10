Vinicius : « J’aime jouer pour la meilleure équipe du monde »

L’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a réalisé une performance impressionnante lors de la victoire 0-5 de l’équipe contre le Shakhtar Donetsk. Los Blancos a rebondi après ses trois derniers résultats décevants et l’a fait de manière convaincante, les trois attaquants ayant eu un impact. Vinicius a marqué un doublé et a maintenant trouvé le fond du filet sept fois jusqu’à présent cette saison.

« Je suis content d’avoir fait un bon début de saison, je veux maintenant continuer et marquer beaucoup de buts pour aider l’équipe. J’essaie toujours ce mouvement à l’entraînement et ça marche toujours et je suis tellement content d’avoir réussi ce soir et d’avoir pu marquer », a déclaré l’attaquant brésilien.

Vinicius a été interrogé sur ses erreurs devant le but lors de ses premières saisons dans la capitale espagnole et a livré ses réflexions.

« J’ai 21 ans et je travaille toujours dur, j’ai beaucoup de temps pour me développer et devenir un grand joueur. Faire des erreurs fait partie du processus et je continuerai d’essayer. Je joue toujours bien sous pression, j’aime ces situations, jouer pour la meilleure équipe du monde et avec ces fans. Le staff technique et les joueurs me remplissent de confiance », a-t-il ajouté.

Le Real Madrid se rendra à Barcelone à El Clasico dimanche prochain, mais Vinicius veut faire les choses pas à pas et sait que les joueurs doivent maintenant se reposer et digérer cette belle victoire.

« Ce sont les matchs auxquels nous aimons jouer. Nous sommes concentrés, concentrés sur la grande performance que nous allons réaliser, mais avant cela, nous allons nous reposer et profiter de cette victoire », a conclu l’attaquant.