Vinicius : « Je travaille dur pour faire sourire les visages du Real Madrid »

Vinicius Jr. a été le joueur le plus en vue du Real Madrid jusqu’à présent cette saison. Le jeune attaquant a marqué un doublé et a permis à son équipe de s’éloigner de la Ciutat de Valencia avec un point. Il a parlé à la presse après le match et a expliqué comment il continuerait à travailler.

« Je suis vraiment content d’avoir fait un bon début de saison en Liga, mais je dois continuer. J’ai non seulement travaillé sur ma finition, mais aussi sur le côté tactique et technique de mon jeu pour pouvoir aider l’équipe et je continuerai à le faire pour faire sourire le Real Madrid », a-t-il déclaré.

Vinicius a été interrogé sur le match nul 3-3 et il a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que l’équipe se sente satisfaite du match.

« A Madrid, ce n’est jamais bon de marquer un point. Nous devons continuer à nous améliorer pour marquer trois points à chaque match. Nous devons produire des performances en deuxième mi-temps comme celle que nous avons faite contre Alavés et être plus concentrés et prudents pour gagner les matchs », a-t-il expliqué avec conviction.

Vinicius a ensuite été invité à décrire ses deux buts et ce qui lui est passé par la tête alors qu’il était en bonne position pour terminer.

« Nous avons fait beaucoup de travail pour perdre nos repères. L’entraîneur m’a demandé de m’améliorer et lorsque Casemiro m’a fait passer le but, c’était un exemple de cela. Le deuxième but était bon. Je travaille dur pour pouvoir aider l’équipe », a-t-il conclu.