Vinicius : « Je veux continuer à aider Benzema pour qu’il puisse remporter le Ballon d’Or »

L’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior s’est entretenu avec la presse juste après la victoire 2-1 contre le Shakhtar, où il a délivré deux passes décisives à Karim Benzema. Vinicius était visiblement heureux après avoir eu un si grand impact dans le jeu.

« Jouer au Bernabéu m’apporte une immense joie. Le Bernabéu me soutient toujours vraiment et je suis content d’aller bien. C’est très important pour moi et pour l’équipe que nous puissions continuer comme ça, gagner à domicile est très important pour nous », a-t-il déclaré.

Son équipe a parfois eu du mal et le Shakhtar avait l’air menaçant. Vinicius a été interrogé à ce sujet et a essayé d’expliquer pourquoi cela s’est produit.

« C’était un match très difficile contre une bonne équipe, mais nous avons réussi à gagner, ce qui est le plus important. Nous devons continuer comme ça, faire les choses que l’entraîneur nous demande de faire et continuer, car c’est une longue saison. Nous devrions célébrer la victoire d’aujourd’hui, mais maintenant nous devons penser à samedi, qui est vraiment proche », a-t-il ajouté.

L’ailier brésilien a également été interrogé sur ses deux passes décisives pour Karim Benzema, qui est revenu dans l’alignement en marquant un doublé crucial.

« Je pense qu’il est important de rester calme, confiant et de travailler en équipe, ce que nous faisons toujours à l’entraînement. Maintenant, les choses s’arrangent dans les matchs. Je suis extrêmement heureux d’avoir fourni une autre aide à Karim. Je veux toujours être à mon meilleur, tout comme Karim, et je veux continuer à l’aider pour qu’il puisse redevenir Pichichi et remporter le Ballon d’Or », a conclu Vinicius.