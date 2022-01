Vinicius : « Je veux être comme les légendes du Real Madrid qui jouent avec moi maintenant »

La star du Real Madrid Vinicius Junior a marqué un doublé à son retour dans l’équipe, après avoir raté les deux derniers matchs avec Covid-19. Vinicius n’a pas sauté un battement et a été formidable dès le départ. Plus tard, il a parlé à la presse et a passé en revue ses performances et la victoire encourageante de l’équipe 4-1 contre Valence.

« C’était un très bon match dès le début. Nous devons continuer de la même manière. Aujourd’hui, nous avons très bien joué et nous devons continuer pour pouvoir gagner de grandes choses cette saison. Je suis vraiment content d’être de retour pour pouvoir marquer des buts, je n’avais pas marqué depuis quatre matchs », a-t-il déclaré.

Vinicius a été interrogé sur sa forme et sur l’impact qu’il a toujours pour l’équipe. Le Real Madrid a lutté sans lui lors des deux derniers matchs et l’ailier brésilien a définitivement amélioré l’offensive de l’équipe.

« Je dois continuer à travailler dur et à m’améliorer pour réaliser de grandes choses cette saison et pendant de nombreuses années à venir à Madrid. Je donnerai toujours tout pour aider l’équipe. C’est une immense joie de vivre cela à Madrid. C’est un rêve pour moi de jouer au Bernabéu avec les gens qui crient mon nom et je veux pouvoir vivre ça longtemps pour être comme les légendes du club qui jouent avec moi et qui m’aident à rester au sommet de mon Jeu. Je me suis entraîné tous les jours pour réussir aujourd’hui et la confiance que tout le monde me donne est si importante pour moi », a-t-il expliqué.

Vinicius a conclu son interview en évoquant le penalty controversé imposé à Valence, qui s’est terminé par le Real Madrid qui a marqué son premier but.

« Sur le terrain, j’avais l’impression que c’était un penalty mais je n’ai pas vu de rediffusion. L’arbitre est là pour prendre des décisions et il nous en a donné une et une pour eux. Il faut s’attendre à ce que nous ayons un mauvais match ou que nous jouions mal, mais nous devons être forts car c’est la beauté du football et tous les trois jours, nous avons la chance de le corriger. Nous l’avons fait aujourd’hui et nous restons en tête de la Liga », a-t-il déclaré.