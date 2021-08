Vinicius Jr a-t-il franchi la prochaine étape ? Déconstruire ses deux buts contre Levante

La starlette brésilienne Vinicius Jr est sortie du banc contre Levante pour marquer un doublé, tirer un carton rouge du gardien de Levante et sauver un point dans un match sauvage et aller-retour qui s’est terminé par un match nul 3 -3. La performance de Vinicius créera certainement un élan pour que l’ailier fasse exploser le onze de départ de Carlo Ancelotti, l’ailier ayant déjà égalé son total de trois buts de l’année dernière.

Plus impressionnant que la sortie de deux buts était la façon dont les buts ont été marqués avec Vinicius affichant des compétences clés qui pourraient potentiellement débloquer sa finition dans le troisième attaquant, un domaine où il a certainement parfois eu du mal. Je l’ai détaillé dans la vidéo suivante :

Les Madridistas espéreront certainement plus de matchs comme ceux qu’ils ont vus ce week-end avec un Vinicius confiant et décisif qui aura un impact significatif sur l’issue du match.

