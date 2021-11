Vinícius Jr : Briser les lignes, les barrières et les récits

Le bond de productivité de Vinícius Jr a été pour le moins stupéfiant, par rapport à sa carrière au Real Madrid avant la saison en cours. Il n’a encore que 21 ans, mais il semble que Vinícius existe depuis un certain temps. Il ne faisait pas à l’origine partie des plans de la première équipe à son arrivée en 2018-19, mais le destin (tel qu’écrit par Julen Lopetegui et Santiago Solari) a donné à Vinícius un début précoce dans la cour des grands. Il était toujours rapide, un très bon dribbleur – mais la prise de décision et garder la tête froide devant le but manquaient à son répertoire. 14 matchs dans la nouvelle saison, le changement est irréel et parfois impensable. Alors, qu’est-ce qui a initié ce changement et pouvons-nous illustrer exactement à quel point il est drastique ?

L’approche de Carlo Ancelotti avec Vinícius a été simple mais très efficace.

« J’ai dit à Vinícius de ne prendre qu’une ou deux touches avant de tirer » – Carlo Ancelotti.

Cette simple citation pourrait bien être considérée comme l’une des plus célèbres de l’histoire du football si ce n’est déjà fait. Vinícius Jr s’était rendu coupable d’avoir pris trop de touches et d’avoir essayé trop de choses, même face à de simples opportunités de saisie au cours des saisons précédentes. Lorsqu’il a éliminé les touches supplémentaires, les buts ont commencé à s’accumuler. Les excellents nombres de buts et de passes décisives sont également un sous-produit de changements et d’améliorations subtils dans son jeu.

Progression de la balle

Vinícius a vraiment fait sien le flanc gauche du Real Madrid. Il est le principal entonnoir de son côté du terrain. Dans les cinq meilleures ligues européennes, Vinícius est deuxième en termes de courses progressives au total, sixième pour les courses dans le dernier tiers et deuxième pour les courses dans la surface de réparation, devant un attaquant français nommé Kylian Mbappe. Vini est également deuxième en termes de dribbles tentés et huitième en termes de dribbles réussis dans les cinq meilleures ligues européennes.

Un aspect clé des carrys de Vinícius : ils commencent dans des zones plus larges et se terminent dans des zones plus proches du but. Vinícius porte le ballon avec un meilleur objectif maintenant et pas seulement pour le faire suivre un chemin linéaire. Vinícius est quatrième dans la liste du plus grand nombre de touches dans le dernier tiers offensif et dans la surface de réparation offensive parmi les cinq meilleures ligues européennes. Il s’agit d’une statistique importante montrant comment il est devenu un élément central de l’offensive du Real Madrid avec Karim Benzema.

Mouvement hors du ballon

En raison de son saut de productivité, le trait qui reste le plus sous-estimé dans le jeu de Vinícius est probablement son mouvement hors du ballon. La prise de décision n’est pas seulement quelque chose que vous devez avoir devant l’objectif. Une prise de décision intelligente peut également avoir lieu à 40 mètres du but.

Dans cette première séquence, Vinícius renvoie le ballon lui-même et reconnaît instantanément l’espace horizontal et vertical à travers et devant lui. Il savait que Luka Modric allait jouer le long ballon et a décidé de courir.

Dans la deuxième séquence, il a quitté sa position d’origine, anticipant la passe en profondeur de Karim Benzema et a complètement décapité la structure de Barcelone. Ce mouvement aurait pu être gravé dans le folklore El Clasico s’il n’y avait pas eu de hors-jeu. Mais l’anticipation de Vini Jr était brillante de toute façon.

Dans la troisième séquence, il envisage un mouvement qu’ils ont sûrement pratiqué à Valdebebas, effectue une course acérée et le termine calmement. Pour les personnes qui ont suivi la carrière madrilène de Vinícius depuis sa création, ce genre de mouvements et leurs résultats ne sont qu’une question de pur soulagement.

Travail défensif

Le travail défensif de Vinicius Jr est l’une des choses les plus impressionnantes de sa nature de jeu. Il suivra sans relâche chaque fois que le Real Madrid perd le ballon. C’est l’une des raisons pour lesquelles les quatre managers sous lesquels il a joué voulaient lui donner plus de chances. De nos jours, où presque toutes les équipes essaient de concevoir un plan de contre-pression, il est vraiment difficile d’opérer pour un manager même si un joueur de champ n’est pas disposé à défendre. Eh bien, il n’y a aucun doute sur la volonté de Vini.

Comme on le voit sur la visualisation, il a beaucoup de récupérations de balles dans sa moitié. Cela a souvent été la rampe de lancement du Real Madrid pour les transitions offensives.

Vinícius Jr a marqué neuf buts et fait trois passes décisives dans toutes les compétitions avant le match à domicile contre le Shakhtar. Il a fait deux autres passes décisives contre le Shakhtar. Parmi les joueurs qui surperforment leur xG dans les cinq meilleures ligues européennes, seuls Giovanni Simeone du Hellas Verona (fils de Diego Simeone), Mohamed Salah du Liverpool FC et Karim Benzema devancent Vinícius. Ces chiffres sont scintillants mais sont appelés à plonger dans leur cours naturel. Mais à moins qu’ils ne régressent au niveau de Vinícius Jr de 2019-20 ou 2020-21, nous avons un brillant joueur dans nos rangs.

[Numerical data for this article was collected from Fbref, until the end of Real Madrid’s league game vs. Elche. Visualizations were also prepared for the same timeline.]