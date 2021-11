Vinicius Jr., Eder Militao ont joué les 90 minutes complètes du match nul 0-0 du Brésil en Argentine

Vinicius Jr. et Eder Militao ont disputé les 90 minutes du match nul sans but du Brésil en Argentine.

La qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar étant déjà assurée, Tite a déployé un onze de départ fortement renouvelé, qui comprenait Vinicius Jr. et Eder Militao. Casemiro n’a pas été inclus dans l’équipe en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

L’équipe locale a dominé au début et a étouffé le jeu de possession du Brésil. Les Argentins sont partis de l’avant et ont bien contre-attaqué, ce qui a causé beaucoup de problèmes au Brésil. En fait, les Brésiliens n’ont pu avoir leur première véritable période de possession qu’à la neuvième minute.

Malgré la domination, l’Argentine n’a rien créé et c’est le Brésil qui s’est taillé les meilleures chances en première mi-temps. À la 17e minute, Vinicius a aidé à récupérer le ballon et a effectué une course fulgurante au milieu du terrain dans la surface de réparation de 18 mètres. Lucas Paqueta a joué Vinicius dans la surface mais l’homme du Real Madrid a raté sa tentative de scoop.

Matheus Cunha a failli marquer un but époustouflant deux minutes plus tard. Le Brésil a repris possession au centre du parc. Cunha a récupéré le ballon et a lancé un premier tir du milieu de terrain qui a grimpé juste au-dessus de la barre transversale.

L’Argentine n’a créé de tir au but qu’à la 41e minute. Rodrigo De Paul a forcé Alisson Becket à effectuer un plongeon après un beau mouvement de La Albiceleste. Les Argentins ont augmenté la pression à la fin de la mi-temps, mais ils n’ont pas pu trouver le premier match et les équipes sont entrées dans une impasse à la mi-temps.

L’Albiceleste a continué à presser et à renverser les Brésiliens, mais le Brésil a pu trouver un certain succès grâce au jeu de hold-up de Cunha et Paqueta et à des combinaisons rapides. L’un de ces 1-2 rapides a permis à Vinicius de remporter un coup franc dans une zone dangereuse. Le coup franc a été dégagé vers le haut de la surface et Fred a frappé une demi-volée sur les boiseries.

Vincius a réussi un magnifique coup arc-en-ciel le long de la ligne de fond et a ramené une passe pour Paqueta. Paqueta a tiré vers le premier poteau et Cunha a tenté de rediriger le tir mais n’a pas pu trouver l’arrivée.

L’attaquant du Real Madrid a continué de causer des problèmes à l’Argentine. Il était au bout d’un centre fictif avant de couper à l’intérieur et de tirer directement sur le gardien. Lionel Messi a immédiatement vu sa demi-volée sauvée par Alisson de l’autre côté. Messi a tiré un tir cadré à la 90e minute qu’Alisson a également sauvé. Le match est devenu agité et agité alors qu’il approchait du temps plein et aucune des deux équipes n’a été en mesure de trouver un vainqueur tardif. Vinicius et Militao ont tous deux joué les 90 minutes complètes dans le match nul et vierge.