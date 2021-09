Vinicius JR : « Je veux passer de nombreuses années à Madrid comme Marcelo, Ramos et Benzema »

L’homme de l’heure est Vinicius JR. Le Brésilien était sous une forme scintillante pour commencer la campagne. Il semble que le jeune Vinicius ait enfin assemblé la dernière pièce du puzzle et que la production finale soit arrivée. Dans une interview avec la publication espagnole Diario AS, Vinicius JR a accordé une longue interview à Thomas Roncero après le match du Celta. Dans l’interview, Vinicius a évoqué sa nouvelle touche de buteur trouvée, en travaillant avec Ancelotti, son adaptation au Real Madrid, Mbappe, Benzema, etc. L’intégralité de l’interview a été transcrite ci-dessous en anglais :

Marquer dans le dernier match et le Bernabue et le premier match de retour

« Tout était très spécial. Nous savions que nos employés seraient avec nous et nous soutiendraient à tout moment. En fait, avec 1-2 à la mi-temps, nous étions clairs sur le fait que le soutien des fans était essentiel si nous voulions revenir. Cet encouragement qu’ils nous ont donné était fondamental. Ce soutien se fait sentir et vous facilite tout.

Jouer à Valdebebas

« À Valdebebas, c’était très difficile pour nous. Surtout pour moi, j’aime jouer avec les fans, habitué à la passion avec laquelle le football est vécu au Brésil. Observer le souffle des gens quand on est là-bas est quelque chose d’unique. C’est pourquoi nous pensons qu’avec le retour du public, il sera plus facile de se battre pour remporter le plus grand nombre de titres.

Histoire d’amour avec le Santiago Bernabeu et les fans

«Je suis très heureux de cela, qu’ils se sentent comme ça avec moi. Je pense que c’est à cause de mon style de jeu. Je fais toujours l’effort et montre mon habileté et, si j’échoue, j’essaie à nouveau. Espérons que cette relation avec les fans durera de nombreuses années.

S’adapter au jeu européen

«Ici, j’essaie de jouer comme si j’étais à la maison, quand je jouais au Brésil. J’ai l’impression de jouer dans la rue, avec joie. Sentir le soutien du public, c’est comme y rester. Nous jouons pour nous amuser avec eux.

Critique de la célébration des buts en raison de la pandémie

“Cela a été une période de nombreuses émotions et je suis sûr que tout ce qui s’est passé pendant cette période avec ce qui s’est passé m’a influencé. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas pu être avec nos fans et peut-être que ça s’est un peu éloigné (sourires). Je me suis un peu emporté parce que tout s’est concrétisé… que c’était le but 3-2… nous étions rentrés à la maison après si longtemps et j’ai encore marqué. C’était en fait un câlin au Bernabeu, lors de nos retrouvailles avec eux. Je n’en connaissais aucun. C’était un câlin pour tous les Madridistas qui ont toujours été à nos côtés”

Le secret d’un nouveau succès en marquant des buts

«C’est le produit de beaucoup de travail, de nombreuses heures de formation à Valdebebas et de combats pour améliorer la définition. Depuis que je suis arrivé à Madrid, j’ai toujours dit que le moment viendrait où je marquerais plusieurs buts d’affilée. Depuis le début de la saison, je me sens très bien. J’ai la confiance que le coach et tout le staff technique me donnent. Cette confiance me fait penser que je peux échouer, et si c’est le cas, j’essaierai à nouveau…”

L’influence d’Ancelotti

« Il a dit ça : au final avec une ou deux touches, c’est mieux avant de finir. Ce qui est mieux pour moi et il y a les données. J’ai eu cette idée en tête et nous créons maintenant plus d’occasions et marquons plus de buts. L’entraîneur a beaucoup travaillé avec moi à Valdebebas et m’a aidé à m’améliorer.

Un but à venir tous les 2 tirs

“La confiance est la clé d’un attaquant.”

Des psychologues du sport pour améliorer la finition ?

«Non, je n’ai pas eu cette inquiétude ou cette obsession malgré les statistiques. Dans l’académie Flamengo, j’ai marqué beaucoup de buts et je savais que cela allait arriver. Je suis très calme à ce sujet et maintenant je ne pense qu’à marquer des buts et à donner des passes décisives pour aider Madrid à remporter des titres. Je me sens bien dans ma peau.

La vie à Madrid

« Je vis avec toute ma famille et avec mes petits frères. J’aime cette ville et le mode de vie. Je me sens chez moi. Mon kiné habite aussi avec moi et l’après-midi je travaille à la maison pour améliorer mon alimentation et mon physique. Je prends grand soin de moi. »

Potentiel d’un transfert ou d’un prêt déménagement l’été dernier ?

“Je voulais juste réussir à Madrid, pour mon président et pour les fans qui m’ont toujours soutenu inconditionnellement. Ma famille et moi voulons passer de nombreuses années à Madrid et je ne veux pas vivre une autre expérience. Il y a des joueurs ici qui sont là depuis de nombreuses saisons et qui ont beaucoup gagné. Je veux être comme eux.

Le soutien de tant de compatriotes brésiliens

« Oui, ce mélange de jeunes et de vieux m’aide toujours. Maintenant, Camavinga arrive, très jeune et bon, et puis il y a Fede, Rodrygo, Miguel… Tous assurent l’avenir de Madrid.

Vétéran de Madrid à tout juste 21 ans

« Je suis arrivé à 18 ans et enfant, mais ma tête était calme et convaincue que je finirais par jouer pendant de nombreuses années comme Marcelo, Sergio Ramos, Karim… Je voulais réussir comme eux. Nous avons un présent et un avenir très brillants pour nous. Les jeunes doivent apprendre avec les vétérans et c’est ce qui fonctionne.

La confiance d’Ancelotti

“L’entraîneur essaie de tirer le meilleur de nous tous, nous donnant confiance là où il sait que nous pouvons donner plus. Avec Eden et Karim, nous avons beaucoup combiné contre le Celta et cela a été la clé de la belle victoire que nous avons remportée contre les Galiciens.

Calme tout en finissant les chances

« Avec la confiance que j’ai en moi, tout est plus facile. Nous avions entraîné ce jeu et à la mi-temps j’ai dit à Karim : “Le premier qui vient à toi, mets-le sur moi, je vais y arriver.” J’étais calme, j’ai fait face au portier, j’ai attendu et je l’ai mise de l’autre côté.

Résoudre les problèmes avec Benzema

« Jouer avec Karim est incroyable. J’ai toujours été un grand fan de Karim depuis que je suis enfant. C’est un plaisir de jouer à ses côtés. Il m’aide toujours. Il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. J’aime vraiment jouer avec lui. Il me parle toujours sur le terrain et en dehors. Cela m’a aidé, même quand on ne savait pas si j’allais réussir. Sur le terrain, on parle beaucoup. Avant le match, il m’a dit que j’allais l’aider à marquer un but et je l’ai fait avec le penalty qu’ils m’ont donné. Alors quand ils m’ont fait une faute, je l’ai regardé. Il savait que ce serait son objectif.

Parallèles à Marcelo

« Il sait toujours me conseiller quand je suis bon ou quand je suis mauvais. Cette confiance avec son expérience m’aide beaucoup. Il m’a déjà dit que j’allais jouer ici longtemps, comme lui. Espérons que ce sera comme ça.

Nationalisation en tant que citoyen espagnol

« Je pense qu’il en reste très peu, nous attendons. Je suis brésilien dans l’âme, mais j’espère être ici encore de nombreuses années et je me sens aussi un peu espagnol.

Minutes avec le Brésil

« Si je joue au sommet pour Madrid et que je joue régulièrement, il est plus facile d’avoir des minutes avec mon équipe nationale. C’est arrivé.

Arrêter les sceptiques

« Je le gère bien. Dès le premier jour de mon arrivée, j’ai ressenti la pression d’avoir coûté 45 millions ou la pression elle-même de jouer pour le Real Madrid. Mais je n’écoute que les gens de ma maison et ceux qui me font vraiment confiance. Je joue pour nos fans, pour moi, pour être heureux et content de moi et du club, pas pour me taire.

D’autres ont quitté Madrid sans se battre pour une place

« C’est ma personnalité et mon envie de réussir à Madrid. La critique est assumée en tant que footballeur que je suis, mais j’apprécie toujours tout calmement parce que ce n’est pas en notre pouvoir.

Et après?

« Mon rêve est de jouer pendant de nombreuses années à Madrid et de gagner de nombreuses Ligues des Champions (sourire…). Eh bien aussi des Ligues, des Coupes…”

Les favoris du PSG pour l’UCL ?

« Gagner les Champions est très difficile. City était le meilleur la saison dernière et ils ne l’ont pas gagné non plus. Nous devons penser à ce qui nous appartient et à la façon dont les choses vont bien se passer pour nous. Ici, presque tous les joueurs ont remporté quatre Champions. Nous avons déjà la tête haute après cette élimination douloureuse avec Chelsea.

Combattez Benzema pour le Pichichi

“J’espère continuer à marquer beaucoup de buts, mais je vais l’aider à marquer beaucoup aussi (sourires).”

Personnage montré par l’équipe pour revenir contre Celta

“Nous travaillons dur à Valdebebas et nous faisons les choses parfaites pour ne pas échouer comme la saison dernière. C’est très difficile à Madrid d’assumer une saison sans titres, comme nous l’avons fait l’an dernier. Maintenant, vous devez à nouveau gagner des titres.

La foi de Florentino Perez en Vini

« Avant mon arrivée à Madrid, il me l’avait déjà dit. Je suis arrivé ici avec la confiance du Président puis celle des supporters et de mes coéquipiers. Cela rend tout plus facile à réussir.

Certains fans disent qu’il vaut mieux que Mbappe arrive l’année prochaine

« Mbappé est un grand joueur, je l’aime beaucoup, je suis aussi fan de lui. Je suis sûr qu’il va faire une belle saison au PSG et qu’il va bien faire les choses. Nous verrons ce qu’il fait de son avenir.

Plus en forme depuis son arrivée à Madrid (pourcentage de graisse corporelle le plus bas à ce jour)

“C’est vrai. J’ai beaucoup travaillé pendant les vacances pour être comme je suis. Je mange bien et je prends soin de moi. Cela se voit lorsque vous arrivez aux jeux. Je fais ce qu’il faut pour faire une excellente saison après quatre ans ici. Je vais réussir et me battre pour ce que je veux.