Vinicius Jr omis de la prochaine équipe nationale du Brésil

Le manager de l’équipe nationale du Brésil, Tite, a nommé son équipe pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde que le Brésil affrontera contre la Colombie et l’Argentine.

Le Brésil, qui a déchiré les éliminatoires de manière dominante, jouera le 12 novembre contre la Colombie, puis le 16 contre l’Argentine.

Du contingent du Real Madrid, seuls Eder Militao et Casemiro figuraient sur la liste. Bien sûr, Marcelo et Rodrygo n’ont pas été appelés régulièrement et ce n’est pas une surprise qu’ils ne soient pas dans la liste, mais une surprise de l’équipe de Tite est que Vinicius Jr, qui a été en grande forme pour son club cette saison, n’a pas été appelé.

Tout bien considéré, c’est probablement une bonne chose pour les fans du Real Madrid que Vinicius reste à la maison et n’ait pas à se rendre en Amérique du Sud pour ce qui sera sûrement deux matchs physiquement éprouvants contre la Colombie et l’Argentine. Vinicius, pour être juste, n’a pas non plus affiché la même forme pour le Brésil que pour le Real Madrid.

Équipe nationale du Brésil :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) et Gabriel Chapecó (Gremio).

Défenseurs : Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atletico Madrid), Emerson Royal (Tottenham).

Milieu de terrain : Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Philippe Coutinho (Barcelone), Lucas Paquetá (Lyon), Gerson (Olympique de Marseille).

Attaquants : Neymar (Paris Saint-Germain), Matheus Cunha (Atletico Madrid), Raphinha (Leeds), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Antony (Ajax).