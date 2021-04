Vinicius Jr remporte le titre de joueur de la semaine de l’UEFA Champions League

Après avoir effectué un doublé mémorable contre Liverpool lors du match aller des quarts de finale de l’UEFA Champions League à l’Estadio Alfredo di Stefano mardi dernier, l’ailier brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr, a remporté le titre de joueur de la semaine de l’UEFA Champions League.

Vinicius était en compétition aux côtés d’autres nominés: Kevin de Bruyne de Manchester City, Kylian Mbappe du PSG et Jorginho de Chelsea – qui ont tous eu de très bons matches aller dans leurs matchs respectifs. Mbappe en particulier, qui a marqué deux buts contre le Bayern Munich, a été une compétition difficile à franchir.

Mais Vinicius a remporté le prix avec sa performance. En plus de ses deux buts, le Brésilien a réussi 47 touches, quatre tirs, une passe clé et un dribble terminé. Il a été enlevé après 84 minutes pour Rodrygo Goes et aura presque certainement un rôle important à jouer dans les deux grands matchs à venir du Real Madrid: un Clasico contre Barcelone à Madrid et le match retour contre Liverpool à Anfield.