Vinicius Junior fait partie de l’histoire du Real Madrid et de la Liga avec les légendes Iker Casillas et Raul

Vinicius Junior n’a que 21 ans, mais a entamé sa quatrième saison en tant que joueur du Real Madrid. À exactement 21 ans et 160 jours, le Brésilien devient le deuxième plus jeune joueur à avoir disputé 100 matchs de Liga avec le Real Madrid. Pris en sandwich entre le jeune se trouvent deux des plus grands joueurs du Real Madrid. À la troisième place se trouve Iker Casillas. Le gardien a réussi 100 matchs à 21 ans et 215 jours. Et à la première place se trouve Raul Gonzalez Blanco. Le légendaire ancien #7, a géré 100 matchs à seulement 19 ans et 284 jours.

Le Real Madrid a activement recherché les meilleurs jeunes talents du jeu dans le cadre de sa plus récente philosophie de transfert. Parallèlement à l’intégration précoce de Vinicius Junior dans l’équipe, des joueurs comme Rodrygo Goes et Eduardo Camavinga ont également rejoint le Real Madrid à seulement 18 ans. Si Rodrygo, qui aura 21 ans en janvier, continue sur sa trajectoire actuelle et peut éviter les blessures, il tentera de battre le record d’Iker Casillas. Rodrygo a disputé 79 matches avec le Real Madrid, dont 56 en Liga. Le Brésilien a besoin de 44 matchs supplémentaires pour atteindre 100 – un chiffre qui ne sera probablement pas atteint à temps pour égaler Iker Casillas.

Eduardo Camavinga, qui a eu 19 ans en novembre, a joué 17 fois pour le club, 13 de ces matches ont eu lieu en Liga. Le Français aura une tâche difficile à atteindre le nombre de jeux comme les noms susmentionnés dans un laps de temps aussi rapide, mais c’est un autre qui pourrait entrer sur cette liste dans les prochaines années.

Pour Vinicius, réaliser un tel exploit à un si jeune âge, met en contexte à quel point il a bien fait pour le club depuis la signature de Flamengo à 16 ans pour 45 millions d’euros. Sous Ancelotti, le Brésilien a mérité son rôle de titulaire et est devenu l’un des meilleurs au monde. Ses 100 prochains matchs pourraient être atteints beaucoup plus rapidement que ses 100 premiers en tant que jeune joueur en pleine croissance.