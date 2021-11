Vinicius Junior frustré par le manque d’intérêt de Tite et sa préférence pour les autres ailiers – rapport

Vinicius Junior a été bouleversé d’apprendre qu’il n’était pas dans l’équipe du Brésil la semaine dernière. Selon un rapport du média brésilien UOL, l’ailier estime que Tite n’est pas un admirateur de son football et a remarqué la préférence des entraîneurs pour les autres joueurs.

Lors de la conférence de presse de Tite pour publier la dernière équipe du Brésil, l’entraîneur a mentionné qu’il avait eu une conversation avec Marcelo Bielsa, l’entraîneur de Leeds, à propos de Rapinha, ainsi qu’avec Koeman et différents membres du personnel du club de Barcelone à propos de Coutinho, pour avoir une idée de leur quotidien. la vie et les habitudes. Selon le rapport faisant référence à des contacts avec l’environnement de Vinicius Junior, aucun appel téléphonique de ce type n’a été passé à Carlo Ancelotti ou aux membres du personnel du club à Madrid.

Une autre plainte majeure que Vinicius a eue pendant son absence avec l’équipe nationale brésilienne est qu’on lui a demandé de s’entraîner hors de sa position. Plusieurs fois, on lui demande de jouer sur l’aile droite où Rapinha et Antony sont plus à l’aise. Lors de la dernière pause internationale en octobre, Vinicius a été exclu des matchs de la Colombie et de l’Uruguay. Ensuite, il a posté une photo sur Instagram, une fois que le Brésilien était de retour à Madrid, avec la légende : « où je suis heureux ».

Cependant, le mécontentement ultime de la jeune star du Real Madrid est apparu après une victoire 1-0 du Brésil sur le Chili. Vinicius a eu la chance de commencer le match sur l’aile gauche, mais a été remplacé à la mi-temps. Selon le rapport et les proches de Vinicius, il a été utilisé dans un rôle extrêmement défensif et a demandé à assumer de nombreuses responsabilités défensives, entraînant ainsi une mauvaise performance et une contribution limitée offensivement.

Le match contre le Chili était son seul match en tant que titulaire pour le Brésil, toutes les autres apparitions ont eu lieu dans les dernières minutes du match. Vinicius ne se sent pas important pour le Brésil comme il le fait pour le Real Madrid. La tension est montée entre lui et Tite, le jeune homme de 21 ans ayant clairement le sentiment qu’il n’a pas été traité de la même manière que les autres. Compte tenu de la forme du club de Vinicius Junior, des questions se poseront et l’entraîneur brésilien devra peut-être régler ses différends avec l’attaquant du Real Madrid afin de compter sur l’un des meilleurs jeunes talents de tout le football mondial.