Vinicius Júnior, passeur de Carlo Ancelotti

30/10/2021 à 10h06 CEST

La fin du Real Madrid, Vinicius Junior, est l’un des noms propres de la deuxième étape de Carlo Ancelotti au club blanc. Sa précision dans l’enchère s’est considérablement améliorée par rapport aux saisons précédentes et son impact sur le jeu est total. Il a formé un duo mortel avec Karim Benzema, inscrivant sept buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues.

Le Brésilien, qui a été l’un des grands protagonistes d’El Clásico contre le FC Barcelone avec des tentatives de dribbles sans fin, Il a réalisé une autre belle performance contre Osasuna marquée par une capacité de passe inhabituelle: il a atteint un total de 64 en 71 tentatives dans ce qui est son meilleur record depuis son arrivée dans la capitale espagnole en un total de 131 matchs..

71 – Viníciur Júnior 🇧🇷 a tenté 71 passes contre Osasuna (64 complétés), réalisant son meilleur record dans le même match avec @realmadrid toutes compétitions confondues (131 matchs). Confiance. pic.twitter.com/WSJjJg43kw – OptaJose (@OptaJose) 27 octobre 2021

L’ancien Flamengo a conditionné tout le réseau offensif du Real Madrid en ce début de campagne avec son déséquilibre sur l’aile gauche et est l’un des joueurs les plus en forme de LaLiga. Avec Karim Benzema, 58% des buts de l’équipe ont été marqués : 18 des 31 buts marqués jusqu’à présent portent sa signature individuelle.

Le Real Madrid, pour consolider en Liga

L’équipe blanche affronte Elche de Fran Escribá au Martínez Valero lors de la 12e journée de Liga avec des urgences après le revers inattendu (0-0) contre Osasuna lors de la dernière date. L’équipe n’a pas remporté une belle victoire contre le FC Barcelone au Camp Nou et reste deuxième avec 21 points sur 30 possibles, autant que Séville et le Real Betis et deux de moins que la Real Sociedad, qui est en tête du classement.

Ceux de Carlo Ancelotti ont laissé quelques ombres en ce début de saison et ont raté des points inattendus contre Levante, Espanyol, Villarreal ou Osasuna., ce qui le laisse sans possibilité d’être seul leader s’il marque trois points lors de son match reporté contre l’Athletic Club : La Real Sociedad s’impose dans le groupe de tête avec un départ plus que positif.