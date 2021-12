Vinicius Junior pèse 100 millions d’euros au milieu des liens de transfert de Man Utd

La cible de Man Utd, Vinicius Junior, a parlé du prix énorme mis sur sa tête et s’il pourrait remporter le Ballon d’Or.

L’international brésilien à neuf reprises est au Real Madrid depuis juillet 2018. Il est arrivé au Bernabeu avec de grandes attentes après que Madrid se soit séparé de plus de 38 millions de livres sterling pour sa signature alors qu’il était encore adolescent.

L’impact de Vinicius sur les géants espagnols ne fait que croître. Ce trimestre, il marque un nombre impressionnant de 10 buts en Liga en 16 apparitions. L’ailier gauche est entré sur la feuille de match lors du dernier match national de Madrid, alors qu’il battait la Real Sociedad à l’extérieur.

Man Utd espère débarquer Vinicius dans un proche avenir. Ils estiment qu’il peut devenir une « star mondiale » en passant en Premier League.

Le joueur de 21 ans est en train de négocier un contrat avec Madrid, mais Man Utd veut les perturber en mettant d’énormes salaires sur la table.

Vinicius a maintenant parlé de sa valeur de transfert, estimée à 100 millions d’euros (85,4 millions de livres sterling). Il a déclaré au média espagnol Movistar (via ESPN): « Mieux vaut ne rien mettre et rester au Real Madrid. »

Sur ses chances de soulever le Ballon d’Or, Vinicius a ajouté : « Je dois travailler dur pour ça et continuer à jouer ici, continuer à bien faire les choses et toujours montrer ma meilleure version Si je continue à jouer comme ça bien sûr je peux gagne le.

« La chose la plus importante pour moi est de gagner avec l’équipe et de remporter de nombreux titres avec le Real Madrid. »

Les commentaires du joueur pourraient forcer United à rechercher des alternatives offensives. Une option est Timo Werner de Chelsea.

Ralf Rangnick, ainsi que le nouveau membre du personnel Helmut Gross, entretiennent de bonnes relations avec Werner depuis leur passage au RB Leipzig.

L’attaquant rapide a marqué 95 buts pour Leipzig avant son transfert de 47,5 millions de livres sterling à Stamford Bridge en juillet 2020.

L’agent a une «idée claire» sur l’avenir de la cible de Man Utd

Pendant ce temps, Mino Raiola s’est confié sur l’avenir de son client Erling Haaland.

United chasse l’as de Dortmund, bien qu’ils devront battre Man City et le Real Madrid pour sa signature.

« Nous avons des idées claires sur la destination d’Erling et, bien sûr, nous examinons ce que le marché a à offrir », a déclaré Raiola. « Je serais un mauvais conseiller si je ne le faisais pas.

Kroos ? Zakaria ? Dembélé ? Sept hommes qui pourraient rejoindre Liverpool en janvier

« Nous pouvons influencer le marché avec un acteur comme Erl. Nous ne sommes pas influencés par le marché, nous le savons.

« J’ai changé le marché des transferts avec mes joueurs. Nous, consultants, avons créé un deuxième jeu à côté du football : calciomercato [Italian for transfer market]. On parle maintenant de match deux jours par semaine et cinq jours de transferts.

« Peut-être que les directeurs sportifs me détestent. Je ne déteste personne moi-même. Je fais juste mon travail.

LIRE LA SUITE: L’accord de Man Utd en double péril avec Newcastle préparant une offre gigantesque