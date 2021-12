Vinicius Junior se tourne vers un long avenir avec le Real Madrid

Vinicius Junior est l’un des meilleurs espoirs de tout le football. À seulement 21 ans, il est un contributeur majeur du géant du football Real Madrid. Cela ne devrait pas changer.

« Mon prix ? Mieux vaut ne rien mettre… c’est mieux de rester ici au Real Madrid », a-t-il déclaré à Marca, selon Fabrizio Romano. Romano mentionne également que le camp de Vinicius Junior est prêt à entamer des pourparlers de prolongation de contrat avec le Real Madrid.

Vinicius Junior envisage un long avenir avec le Real Madrid

L’étoile actuelle et l’étoile future

Le Real Madrid a négocié son accord pour Vincius Junior avec Flamengo en mai 2017. L’accord s’élevait à 46 millions d’euros, faisant du joueur le transfert le plus cher du Brésil en dehors de Neymar. Il est sûr de dire que les attentes étaient élevées.

La sensation brésilienne affirme toutes les attentes. Il est brillant avec le ballon et une vraie force d’attaque. Son jeune âge indique juste qu’il continuera à s’améliorer. Il laisse très peu de doute sur ses capacités cette saison.

En 16 matches de Liga, il compte 10 buts et trois passes décisives. En six matches de Ligue des champions, il a inscrit deux buts et quatre passes décisives. Vinicius Junior est la vraie affaire.

Le Real Madrid a une multitude d’options offensives sur l’aile, du moins en termes de nom. En dehors de Vinicius Junior, cela inclut Eden Hazard, Gareth Bale, Marco Asensio, Isco, Rodrygo et même Lucas Vazquez parfois. Vincius Junior se démarque des autres comme le plus talentueux et le plus informatif.

Il est clairement un facteur majeur dans le succès de l’équipe jusqu’à présent. Le Real Madrid est en tête du classement de la Liga avec 39 points en 16 matches. Cela comprend 12 victoires, trois nuls et une seule défaite. Ils ont également terminé premiers du groupe D de la Ligue des champions, gagnant 15 points en six matches avec cinq victoires et une défaite.

Une prolongation de contrat pour Vinicius Junior présente une situation gagnant-gagnant pour le club et le joueur.

